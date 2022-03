Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 28 marzo al 1° aprile, ci sarà l'atteso ritorno a Napoli di Michele. Purtroppo, però, non ci sono buone notizie per i sostenitori della coppia formata da lui e Silvia. A quanto pare, infatti, Saviani dovrà accettare il fatto che sua moglie si sia ormai ricostruita una nuova vita assieme a Giancarlo. Nel frattempo, ci saranno importanti novità anche alla Terrazza, con l'arrivo di Angela Poggi a circa tre mesi dalla sua partenza. Anche per lei, però, il rientro sarà piuttosto traumatico: la donna, infatti, litigherà con Franco e dovrà subito affrontare la questione delle web challenge di Bianca.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile: Michele non torna alla Terrazza

Michele (Alberto Rossi) rientrerà a Napoli nei prossimi giorni. Non è chiaro però quali progetti abbia l'uomo, dal momento che quando è partito non aveva più un lavoro. Adesso che Filippo (Michelangelo Tommaso) si sta occupando di Radio Golfo 99, potrebbero esserci degli spiragli per lui, ma non c'è nulla che possa confermare tale ipotesi. C'è però una interessante novità che ha rivelato lo stesso attore che dà il volto all'irreprensibile giornalista Saviani. Come facilmente prevedibile, Michele non tornerà a vivere nel suo vecchio appartamento assieme a Silvia, ma deciderà di prendersi una stanza nel Bed and Brakfast gestito da Serena Cirillo (Miriam Candurro).

Un posto al sole, trame 28 marzo - 1° aprile: Silvia e Giancarlo si amano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Michele dovrà fare i conti con una cocente delusione. Le anticipazioni rivelano che l'uomo resterà fortemente spiazzato dal fatto che Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) siano molto affiatati.

L'uomo dovrà ingioiare un boccone amaro e accettare questa nuova realtà: sua moglie ormai si è rifatta una vita con il suo nuovo compagno. La sensazione è che l'uomo sperasse in un timido riavvicinamento, ma che dovrà rinunciarci dinanzi a questo quadretto romantico.

Un posto al sole, puntate dal 28 marzo all'1 aprile: un pessimo rientro per Angela

Se Michele avrà un rientro traumatico anche quello di Angela (Claudia Ruffo) non sarà di certo da meno. La donna, infatti, dovrà subito fare i conti con la situazione delicatissima di Bianca (Sofia Piccirillo). Le anticipazioni non rivelano come reagirà la donna con la figlia, anche perché risulta probabile che non sappia ancora nulla della web challenge. Le nuove trame sottolineano che la situazione sarà estremamente tesa e che Angela litigherà duramente con Franco (Peppe Zarbo). Evidentemente l'uomo non ha ancora digerito i mesi di assenza di sua moglie.