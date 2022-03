Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap opera Il Paradiso delle Signore. Domani, venerdì 11 marzo, va in onda la puntata numero 125, a partire dalle ore 15:55 su Rai 1.

La vicenda si concentra principalmente sulla situazione di Stefania. Sconvolta per ciò che ha scoperto sulla sua famiglia, non riesce più a tornare a casa per riconciliarsi con suo padre. Fortunatamente riesce a trovare il sostegno di Marco e delle sue amiche più fidate.

Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 11 marzo

Stefania decide di non far ritorno a casa.

Dopo aver scoperto che Gloria è sua madre, non se la sente di rivedere la sua famiglia. Soprattutto, non crede di riuscire ad accettare la proposta di suo padre di andare a vivere con lui, Veronica e Gemma.

La sua vita sembra essere un completo disastro, ma fortunatamente riesce a trovare in Marco un valido supporto. Infatti, attualmente è l'unico di cui si fida ciecamente. D'altronde ha comunque bisogno di un posto in cui stare per un po', almeno finché non riesce a rimettere ordine nella sua testa. Così, decide di chiedere un aiuto concreto alle sue amiche, Irene e Maria, le quali l'accolgono calorosamente in casa con loro.

Nonostante Stefania si fidi molto di loro, ha ancora bisogno di metabolizzare la questione.

Pertanto, decide di non rivelare nulla. Almeno, non per il momento.

Maria confessa tutto ad Agnese

Prosegue la complicata situazione sentimentale di Maria. In particolare, dopo aver confessato tutta la verità a Irene, ancora non riesce a raccontare quanto accaduto a Roma ad Agnese. D'altro canto, però, la sarta nutre dei forti sospetti già da diverso tempo.

Alla fine, la giovane Puglisi si fa coraggio e decide di raccontarle della fine del rapporto tra lei e il ciclista.

Al Paradiso Dante salva la situazione

A Il Paradiso delle Signore la situazione comincia a essere critica: in particolare, il momento della presentazione alla stampa della nuova collezione di abiti, si fa sempre più vicino.

Purtroppo, però, l'intero staff non è ancora pronto e sembra essere tutto perduto. Fortunatamente, Dante Romagnoli riesce a trovare una soluzione all'ultimo minuto, salvando l'intera situazione.

Intanto, Gloria deve fare i conti con l'atmosfera che si è venuta a creare tra lei e Stefania. Sa perfettamente che, dopo quanto accaduto, è ancora molto turbata. Nonostante ciò, fa un tentativo e cerca di affrontarla, per chiarire meglio. Purtroppo, però, sua figlia non è ancora pronta e alza un muro con lei, respingendola bruscamente.

Inoltre, non potendo restare a casa delle sue amiche per troppo tempo, Stefania decide di fuggire e di non far sapere alla sua famiglia dove si trova esattamente.