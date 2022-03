Mentre il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è quasi certo (mancano le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati) a dire la sua sulla vita sentimentale della showgirl argentina è stata Cecilia. La minore delle sorelle Rodriguez ha voluto prendere le difese della sorella in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, durante la quale ha affermato che Belen in passato rimaneva male di fronte ai giudizi negativi sul suo conto, mentre oggi ha più consapevolezza di se stessa. Infine, non poteva mancare il chiaro riferimento a Stefano, che potrebbe essere l'uomo giusto che in fondo non è mai andato via dalla vita di Belen.

Cecilia: 'In amore, ben vengano i cambiamenti'

"Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è", ha dichiarato Cecilia riguardo a Belen. La modella ha chiarito che la gente si lascia influenzare, ma lei sa bene cosa ha passato, nel bene e nel male, l'attuale conduttrice de Le Iene. "Magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti", ha proseguito la fidanzata di Ignazio Moser con il quale ha festeggiato da poco il trentaduesimo compleanno, circondata anche dall'amore della sua famiglia.

Per Cecilia, quindi gli errori, se così si possono definire, sono comunque legati a motivi di cuore. "Le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti" ha proseguito Cecilia.

E Belen di cambiamenti importanti ne ha vissuti tanti negli ultimi mesi. In meno poco più di un anno ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, con il quale ha allargato ben presto la famiglia, mettendo al mondo la piccola Luna Marì. A fine dicembre 2021, la storia con l'hair-stylist è arrivata al capolinea e c'è stato un repentino riavvicinamento a Stefano, padre del suo primogenito Santiago che oggi ha nove anni.

'Mia sorella non è una mangiauomini', parola di Cechu

"Non è una mangiauomini" ha detto Cecilia in difesa di Belen chiarendo che la sorella farà ciò che vuole fino a quando non troverà la persona giusta. "Ma magari quello giusto c’è sempre stato", ha poi concluso la minore delle Rodriguez. Questa ultima frase potrebbe essere un chiaro riferimento all'ex cognato De Martino, ad oggi in tv nella giuria di Amici 21 al fianco di Stash e Emanuele Filiberto.

Non è il primo ritorno di fiamma tra Stefano e Belen: in seguito alla separazione i due ci avevano riprovato ma dopo un anno circa entrambi avevano deciso di riprendere strade separate. Ad oggi i loro percorsi si sono incontrati di nuovo. Sarà questa la volta giusta per i due? Certamente il loro rapporto è forte per superare tutte le difficoltà, ma solo il tempo potrà dire se il riavvicinamento sarà quello definitivo.