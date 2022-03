Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle ultime puntate di Love is in the air in programma il 4 e 5 aprile sui teleschermi di Canale 5. La Serie TV con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin dirà addio ai suoi amati fan con un finale di stagione ricco di emozioni. Melo avrà un colpo di fulmine per Hakan. Aydan Bolat, invece, finirà in ospedale dopo aver ingerito troppi sedativi, mentre Eda e Serkan daranno il benvenuto al piccolo Alp.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 4 e 5 aprile: Aydan ricoverata in ospedale

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le ultime puntate che i telespettatori avranno modo di vedere lunedì 4 e martedì 5 aprile in prima visione su Canale 5, annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Ayfer, Kiraz, Melo e Burak si precipiteranno in ospedale, credendo di trovare Eda prossima al parto. Qui si ritroveranno con Piril (Basak Gumulcinelioglu), Engin, Erdem e Kemal.

Aydan (Neslihan Yeldan), invece, verrà ricoverata in clinica dopo aver ingerito troppi sedativi. La donna, infatti, non sopporterà l'idea che il suo maggiordomo si licenzi dal suo posto di lavoro per condurre una nuova vita.

Dall'altro canto, la struttura ospedaliera farà da cupido a Melo. L'amica di Eda verrà ricoverata in pronto soccorso dopo aver ingerito l'anello di fidanzamento, che Burak ha messo in un cocktail per farle la proposta.

Melo si innamora perdutamente del dottor Hakan

Secondo gli spoiler sul finale di stagione di Love is in the air, Melo si innamorerà perdutamente del dottor Hakan, rea di averla liberata dall'anello finito all'interno del suo stomaco.

Un vero colpo di fulmine dopo la fine della sua relazione con Burak Balci, in quanto ritenuto non adatto alle sue esigenze.

Allo stesso tempo, la nascita di Alp rallegrerà tutti gli amici presenti in ospedale. Eda, infatti, darà alla luce un maschietto sotto un albero grazie all'aiuto del marito Serkan. La madre di Kiraz verrà colta dalle doglie dopo che la macchina avrà un guasto ai limiti della boscaglia in alta montagna.

Il lieto fine di Eda e Serkan

La narrazione, a questo punto, subirà un salto temporale. I telespettatori ritroveranno Eda e Serkan sopra un ponte a distanza di un paio di anni dalla nascita di Alp. Qui la coppia, innamoratissima, attenderà l'arrivo di Seyfi per affidargli i loro bambini e trascorrere una merita serata da soli. Sarà un loro lungo e intenso bacio tra i due protagonisti a siglerà la fine della serie tv, che ha appassionato il pubblico di Canale 5 per circa un anno.