È quasi giunta al termine la settimana (da lunedì 21 a venerdì 25 marzo) de il Paradiso delle signore che ha segnato nuovi record di ascolti sulla fascia pomeridiana. Secondo le anticipazioni della quarta puntata settimanale de il Paradiso, in onda giovedì 24 marzo, Gemma conforterà Gloria e insieme collaboreranno per il bene di Stefania trovando un modo per far riconciliare la giovane giornalista con suo padre. Nel grande magazzino la signorina Moreau riceverà ancora un rifiuto da parte di sua figlia perdendo ogni speranza di una rappacificazione, nel mentre Ezio deciderà di affrontare sua figlia una volta per tutte ed assisteremo ad un momento molto emozionante.

Più tardi Stefania confiderà a Marco di Sant'Erasmo l'incontro con suo padre e le sue sensazioni per questa nuova realtà che sta vivendo, avvicinandosi sempre di più al nipote di Adelaide. Nel contempo Ludovica troverà in Flora un'amica con la quale confidarsi e infine renderà pubblica la sua storia d'amore con Marcello decidendo di presenziare insieme al circolo, sfidando l'alto rango di Milano.

Ezio affronta Stefania al Paradiso, Gemma e Gloria vicine

Le prime anticipazioni della puntata del paradiso in onda giovedì 24 marzo ci rivelano che Gemma e Gloria avranno modo di chiarirsi per quanto riguarda la lettera minatoria precedentemente inviata dalla signorina Zanatta e decideranno di perdonarsi e collaborare per il bene della giornalista.

Gloria, nel grande magazzino, riceverà da parte di Stefania un ennesimo rifiuto perdendo le speranze: la giovane Colombo non accetterà sua madre nella propria vita dopo essere stata abbandonata. Più tardi Ezio deciderà di affrontare sua figlia una volta per tutte ed assisteremo ad un momento molto emozionante per la loro rappacificazione.

Infine Stefania correrà da Marco per raccontargli le emozioni provate per essersi riconciliata con suo padre e si avvicinerà sempre di più al fidanzato della sua sorellastra, Gemma.

Ludovica si confida con Flora sulla sua relazione

Nella terza puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore assisteremo anche ad un momento emozionante tra la giovane Brancia e la giovane Ravasi, le due donne si apriranno e si confideranno reciprocamente: Ludovica confesserà la sua preoccupazione per la relazione con Barbieri poiché non viene ben vista dalla sua "gente", mentre Flora confesserà di non aver dimenticato il bacio con il commendatore Umberto Guarnieri.

Quest'ultimo tenterà in ogni modo di tener nascosta la sua relazione con la figlia di Achille affinché Adelaide non possa venirne a conoscenza.

Ludovica affronta il Circolo e le maldicenze

Infine nella parte finale della puntata de il paradiso, la giovane Brancia prenderà una coraggiosa decisione: vorrà rendere la sua storia d'amore pubblica. Dopo aver discusso con Marcello per la sua gelosia nei confronti di Ferdinando Torrebruna ed essersi confidata con Flora, Ludovica deciderà di presenziare al circolo facendosi accompagnare da Marcello, ufficializzando la loro relazione e scatenando le maldicenze del gruppo.