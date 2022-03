Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda dall'4 all'8 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

Dopo il bacio con Marco, Stefania deciderà di non rivelare a nessuno quanto è accaduto, mentre lui confiderà a Roberto i suoi sentimenti per ragazza. La giovane Colombo, però, è intenzionata ad archiviare ciò che c'è stato fra lei e Sant'Erasmo, poiché non vuole ferire Gemma. Quest'ultima, intanto, dirà alle Veneri che la data del suo fidanzamento con il giornalista è molto vicina.

Questa notizia farà stare molto male Stefania, che finirà per cercare conforto nella braccia della madre.

La contessa, intanto, organizzerà una cena a Villa Guarnieri per incontrare la famiglia Zanatta- Colombo. Marco, però, sente che i suoi sentimenti per Stefania diventano sempre più intensi, pertanto - prima che la cena abbia inizio - prenderà coraggio e chiuderà il suo fidanzamento con Gemma.

Il Paradiso, spoiler 4-8 aprile: Stefania non dice a nessuno del bacio con Marco

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 4 all'8 aprile Stefania ripenserà al bacio con Marco. La ragazza, tuttavia, deciderà di non raccontare a nessuno ciò che è accaduto fra lei ed il giornalista, per evitare che possa arrivare alle orecchie di Gemma.

Marco, invece, farà l'esatto contrario: parlando con Roberto dei sentimenti che prova per Stefania. Landi, dopo la confessione del collega, capirà che è stato per questo motivo che la giovane Colombo ha lasciato la redazione.

Il Paradiso delle Signore, episodi fino all'8/4: Gemma crede che il fidanzamento sia vicino

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore degli episodi che saranno trasmessi sino all'8 aprile, mentre Marco si sentirà sempre più preso da Stefania, Gemma penserà che il fidanzamento sia vicino.

Difatti, la Venere riferirà alle sue colleghe che ben presto ci sarà la conoscenza ufficiale delle relative famiglie. La figlia di Ezio, dopo aver appreso la novità, sarà presa da un momento di sconforto, nonostante abbia deciso di mantenere le distanze da Marco, per non ferire la sorellastra. La ragazza, in preda alla tristezza, finirà per aprirsi con la madre, al quale darà quindi una seconda possibilità di riavvicinamento.

Anticipazioni fino al 8/4: Marco chiude la relazione con la figlia di Veronica

Ezio e Veronica riceveranno un invito a cena da parte della contessa, la quale desidera conoscere ufficialmente la famiglia della fidanzata del nipote.

Tuttavia Marco sarà sempre meno convinto del rapporto con la ragazza e poco prima dell'inizio della serata, lascerà Gemma, avendo ormai compreso di non esserne innamorato.