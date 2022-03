Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler spagnoli della fiction daily ideata da Aurora Guerra anticipano che l'ex commissario Mendez chiederà a Daniela per quale motivo stia col fiato sul collo a Roberto e Sabina, mentre la domestica riferirà a Roger di essere certa che gli Olmedo siano dei ladri. Roberto e Daniela, inoltre, decideranno di tendere una trappola a Daniela, ma quest'ultima se ne accorgerà anzitempo e non farà scoprire la sua vera identità.

Miguel, infine, deciderà di pedinare la dipendente del Nuovo Secolo XX e scoprirà che la stessa è, in realtà, una poliziotta sotto copertura.

Mendez si accorgerà che Daniela è una sua ex collega

Le anticipazioni della soap opera iberica riportano che l'ex commissario Mendez trascorrerà diverso tempo al Nuovo Secolo X a causa dei numerosi pranzi assieme all'amico Felipe.

L'investigatore privato, durante uno dei pasti, si accorgerà che la cameriera Daniela altro non è che una sua ex collega e non perderà tempo nel chiedere alla stessa perché stia tenendo sotto controllo Sabina e Roberto.

Stabile, però, farà presente a Mendez che non può fare parola con nessuno della sua missione.

Daniela, successivamente, si incontrerà col suo capo, ovvero Roger, al quale farà presente di essere certa che i coniugi Olmedo siano dei ladri e di sospettare, come se non bastasse, che gli stessi abbiano acquistato il ristorante per rapinare la banca adiacente.

Sabina e Roberto tenderanno invano una trappola a Daniela

Le trame spagnole di Una vita svelano che alcuni comportamenti sopra le righe di Daniela non passeranno inosservati all'occhio attento di Sabina, la quale metterà in guardia il marito e il nipote che la new entry del Nuovo Secolo XX possa essere una poliziotta sotto copertura.

Inizialmente Olmedo senior non farà molto caso alle parole della moglie, salvo poi accorgersi che la teoria della consorte non era poi così strampalata dopo che la cameriera si era lasciata sfuggire di essere nata in Svizzera, quando aveva sempre detto di essere italiana. Intenzionati a vederci chiaro sulla reale identità di Stabile, gli Olmedo decideranno di tenderle una trappola.

Roberto, quindi, manderà Daniela in cantina a prendere una bottiglia di vino con l'intenzione di scoprire se la dipendente si fosse messa alla ricerca di informazioni sul loro conto, mentre Sabina sarà nascosta per cogliere la cameriera in flagrante.

Uno starnuto soffocato della nonna di Miguel, però, verrà percepito da Stabile che, capendo di essere osservata, prenderà soltanto la bottiglia di vino come richiesto da Roberto.

A far saltare la copertura della fanciulla, però, sarà un dialogo che la stessa terrà con Roger e che verrà visto da Miguel.

Il giovane Olmedo, infine, deciderà di pedinare Daniela, per la quale nel mentre è nato un sentimento reciproco, e scoprirà che la cameriera è, in realtà, una poliziotta in incognito.