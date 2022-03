Tempesta d’amore continua a far emozionare i suoi fedeli telespettatori. Che cosa accadrà nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 aprile su Rete 4? Secondo le anticipazioni, Christoph avrà un collasso dopo essersi allenato troppo in palestra. Erik sarà terrorizzato quando scoprirà la vera identità di Lars. Rosalie, stanca delle bugie mediatiche, sorprenderà tutti con la sua decisione di rinunciare alla sua carica di Governatrice. Durante una passeggiata in solitaria, Maja avrà un brutto incidente. Florian, non avendo più sue notizie, chiederà a Hennes di aiutarlo a trovare la figlia di Cornelius.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Christoph si sente male

Shirin e Florian si ritroveranno quasi con le labbra vicine. A interrompere questa atmosfera quasi passionale sarà proprio il guardaboschi del Furstenhof che, imbarazzato, si metterà a parlare d’altro. Rosalie, sempre in difficoltà a prendere sonno, si metterà a cercare dei sonniferi nello studio di Michael ma verrà colta in fragrante proprio da lui. Maja sarà al settimo cielo perché i suoi cappelli verranno esposti nella vetrina della hall del Furstenhof. La ragazza, però, ignorerà che per avere questo privilegio Hannes ha dovuto sborsare diecimila euro a Erik. Christoph, dopo un duro allenamento in palestra, avrà un collasso. Cornelius proporrà a Selina di lasciare immediatamente la Baviera per rifarsi una vita a Cuba o in Brasile, ma la donna non approverà la sua proposta.

Cornelius riceve un messaggio che gli dà speranza

Più tardi, il padre di Maja riceverà un messaggio da parte di Alejandro e apprenderà che una donna misteriosa, Evita da Silva, ha ereditato la fortuna di Bolkow. I telespettatori scopriranno che il vero nome della fortunata ereditiera è Berbel Schaffer, l’ex segretaria di Cornelius.

Christoph tornerà in azione e farà l’impossibile per riconquistare il cuore dell’ex fidanzata Selina. Dopo l’ennesimo rifiuto, l’albergatore chiederà aiuto ad Erik. Gli rivelerà che il barista del Furstenhof è in realtà Cornelius, il marito di Selina. Questa notizia sconvolgerà parecchio il signor Vogt. E così i due uomini decideranno di allearsi e collaborare contro il comune nemico.

Tempesta d'amore trame puntate dal 4 all'8 aprile: Florian e Hannes cercano Maja

Nelle prossime puntate italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, Rosalie vivrà un inferno per via delle bugie della stampa. Per evitare che quelle bugie possano danneggiare anche l’immagine del suo compagno, la donna sfrutterà la conferenza stampa per comunicare ai presenti la sua dimissione da Governatrice. Nel frattempo, Maja sfrutterà il suo tempo libero per fare una passeggiata nei boschi in solitaria. Non vedendo un ostacolo lungo il sentiero, la giovane von Thalheim inciamperà e cadrà, battendo forte la testa. La ragazza, priva di sensi, si troverà con la parte superiore del corpo bagnata dall’acqua di un ruscello.

Erik, ancora sconvolto dalla notizia che gli ha dato Christoph riguardo alla vera identità di Lars, dovrà prendere una decisione.

Florian, non sapendo dove si trovi Maja, inizierà a capire che la ragazza è in pericolo. Dopo i vari tentativi di contattarla via telefono, il guardaboschi del Furstenhof chiederà aiuto a Hannes per andare a cercarla. Nel frattempo, al prestigioso hotel arriverà la notizia sulla scelta di Rosalie di rinunciare alla sua carica di Governatrice.