Colpi di scena continuano a caratterizzare i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Giovedì 10 marzo 2022 andrà in onda la centoventriquattresima puntata e le anticipazioni rivelano che non mancheranno gli imprevisti. Una lettera scritta da Moreau verrà casualmente trovata da Stefania. Dalle parole della capo commessa, la signorina Colombo scoprirà che Gloria è sua madre. Nel frattempo Beatrice accetterà l'invito a cena di Dante ma cercherà di indagare circa le sue reali intenzioni. Agnese invece sarà sempre più convinta che Maria nasconda la verità su Rocco.

La ricamatrice farà ancora mistero con la signora Amato di essere stata lasciata dal nipote.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese preoccupata per Maria

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso su Rai 1 il 10 marzo 2022, rivelano che Dante continuerà a fare terra bruciata a Vittorio, sottraendo tutto i suoi affetti. Come se non bastasse, l'ex amante di Marta cercherà in tutti i modi di fare breccia nel cuore di Beatrice invitandola a cena. La contabile dell'atelier accetterà l'invito ma con un duplice obiettivo: da una parte ammetterà a se stessa di essere attratta da Romagnoli, dall'altra vorrà controllare le sue mosse. Tuttavia non si farà scrupoli a presentarsi all'appuntamento con l'uomo che ha rubato il Paradiso al cognato.

Dopo le parole di Maria, circa la sua riconciliazione con Rocco, Agnese penserà che la giovane ricamatrice stia mentendo. Convinta che la signorina Puglisi stia fingendo di aver chiarito con il fidanzato, la mamma di Tina rifletterà se sarà il caso di farle raccontare come sono andate realmente le cose a Roma. L'unica a sapere che Rocco ha lasciato definitivamente Maria sarà Irene.

Il Paradiso 6, Gloria con le spalle al muro

Nel corso del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 10 marzo, il dottor Conti scoprirà che la Signorina Buonasera non potrà presentare al grande magazzino per descrivere gli abiti della nuova collezione realizzata da Flora. Nonostante i mille imprevisti, Vittorio continuerà a non mollare la presa e cercherà di reagire ai continui soprusi di Romagnoli.

Dopo aver riflettuto a lungo sul segreto scoperto del padre, Stefania si troverà a leggere una lettera scritta da Gloria. Senza via d'uscita, Moreau confesserà alla signorina Colombo di essere sua madre. Sotto shock per quanto appreso, la figlia di Ezio si sfogherà immediatamente con la persona in grado di darle conforto: Marco. Dopo aver raccontato tutta la storia al nipote della contessa, l'aspirante giornalista deciderà di non fare più rientro a casa.