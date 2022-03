Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, a partire dalle ore 15:55.

Nell'episodio di del 1° aprile sarà al centro della trama Dante Romagnoli, il quale da quando è entrato in possesso delle quote del magazzino, è sempre più intenzionato a rovinare l'immagine del direttore - nonché suo acerrimo nemico - Vittorio Conti. Pertanto, con l'aiuto di sua cugina Fiorenza, prova a mettere in atto un piano per fargli fare una brutta figura pubblicamente.

Anticipazioni su il Paradiso del 1° aprile: Dante rinuncia al piano per boicottare la lotteria

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda questo venerdì 1° aprile, su Rai 1 a partire dalle 15:55, l'attenzione è focalizzata sui piani diabolici di Dante Romagnoli. Da tempo, prova a rovinare, in ogni modo, Vittorio Conti. Pertanto, dopo aver sabotato la sfilata organizzata al Circolo, facendogli fare una figuraccia davanti a tutti, inizia a pensare subito a come colpirlo nuovamente. Con il supporto di sua cugina Fiorenza, decide di voler approfittare della lotteria organizzata per il "pesce d'aprile". Ha in mente un'idea per boicottare l'evento e farlo diventare un vero flop. Purtroppo, però, si rende conto che il suo piano potrebbe rivoltarsi contro Beatrice.

Ultimamente i due stanno legando particolarmente e lui, quindi, non vuole metterla in difficoltà in alcun modo.

Quando capisce che ci sarebbero troppe conseguenze per la signora Conti, quindi Dante fa un passo indietro. Inoltre, lo stesso Vittorio si accorge, in tempo, che qualcosa non va.

Stefania e Marco sempre più vicini

Nell'episodio i riflettori saranno puntati anche su altri personaggi.

In particolare, Ludovica si intenerisce molto nei confronti di sua madre. D'altronde, Flavia è stata appena lasciata dal marito ed è distrutta per la situazione economica in cui versa. Pertanto, le due donne si riavvicinano e si riconciliano.

Nel contempo, Ferdinando Torrebruna decide di fare affari con Dante. In questo modo, potrebbe anche avvicinarsi di più alla giovane Brancia.

Da qualche tempo, infatti, i due sembrano nutrire una reciproca stima.

Infine, dopo aver presenziato alla cena a casa della famiglia Colombo, il giovane Marco Di Sant'Erasmo raggiunge Stefania nella sua abitazione. I due, si lasciano travolgere dalle emozioni: dopo aver represso i propri sentimenti troppo a lungo, non riescono più a trattenersi.