Love is in the air si sta avviando al finale di stagione. Nelle puntate in onda dal 28 marzo al 1°aprile, Eda partorirà il piccolo Alp in una situazione di emergenza. Alla donna si romperanno le acque mentre si starà dirigendo alla casa in montagna con Serkan. Entrata in travaglio, non resterà altro da fare che partorire sotto un albero con l'aiuto del marito.

Si avvicina il momento del parto per Eda: spoiler sino all'1 aprile

Manca poco al gran finale di Love is in the air. Nelle puntate in onda sino a venerdì 1 aprile, Aydan e Kemal riusciranno a trovare un attimo di pace lontano dalla signora Yadigar.

La madre di Serkan sembrerà non riuscire a sopportare la presenza della suocera. Nelle scorse puntate, a causa di quest'ultima, aveva pure rimandato le nozze previste in Spagna, dopo aver saputo che sarebbe stata presente. Mancherà sempre meno al parto di Eda: la giovane si dedicherà agli esercizi di respirazione e lo farà da sola, visto che Serkan non vorrà essere presente.

Eda entra in travaglio mentre è in montagna con Serkan

Nel corso dei nuovi episodi arriverà una buona notizia sul fronte lavorativo per Serkan, Engin e Piril, un nuovo progetto a cui quest'ultima non vorrà rinunciare. Tra Melo e Burak le cose non andranno affatto bene e il ragazzo confiderà a Kerem i suoi problemi con la fidanzata, e sembrerà deciso a risolverli chiedendo alla giovane di sposarlo.

Peccato che Melo, invece, vorrà rompere con il fidanzato. Nonostante manchi poco al parto, Eda riuscirà a convincere Serkan ad andare nella loro casa in montagna. Lungo il tragitto la macchina avrà un guasto e si fermerà. Proprio nel medesimo istante, a Eda si romperanno le acque. Non ci sarà tempo per raggiungere l'ospedale, visto che ormai sarà entrata in travaglio.

Eda darà alla luce il piccolo Alp con l'aiuto di Serkan: trame Love is in the air

Le puntate della Serie TV turca, in onda sino al 1° aprile, saranno molto avvincenti. I telespettatori vedranno come Eda e Serkan riusciranno a cavarsela nonostante tutte le difficoltà del caso. Senza la possibilità di raggiungere l'ospedale, sarà Serkan ad aiutare Eda a partorire. Assistita dal marito, la ragazza darà quindi alla luce il piccolo Alp.

È stata Eda a decidere di chiamare così il bambino, in onore del fratello defunto di Serkan. Una decisione che ha commosso non solo il marito, ma anche Aydan. Nonostante il parto di emergenza, sia il piccolo Alp che la mamma staranno bene.