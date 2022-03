Interessanti novità arrivano dalle anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 20 al 26 marzo 2022 su Rete 4. Che cosa succederà tra Selina e Cornelius? Il loro rapporto è sempre più stretto, con grande gelosia di Christoph. Ariane non si fermerà con i suoi piani, mentre Maja dovrà ammettere a se stessa di essere ancora innamorata di Florian. Saafeld, invece, spiazzerà Selina con una proposta che mai si saprebbe aspettata, di che cosa si tratterà? Di seguito, le anticipazioni.

Anticipazioni Tempesta d'amore 20-26 marzo 2022

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Maja sarà all'oscuro del fatto che Shirin abbia baciato Florian durante la festa in maschera ma non riuscirà a non pensare al suo ex fidanzato.

Nel frattempo, proseguirà la campagna diffamatoria ai danni di Christoph, della quale Selina non sembra sapere nulla. Ma sarà davvero così?

Selina e Cornelius hanno passato la notte insieme ma lui preferisce fare le cose con calma e non metterle pressione, con il rischio di perderla.

Maja scopre che Florian e Shirin si sono baciati

La verità sul bacio tra Shirin e Florian verrà a galla e Maja non vorrà avere più nulla a che fare con colei che riteneva amica.

Benni desidererà andare in Nuova Zelanda ma non ha le referenze necessarie per poter ambire a un buon posto, anche se Robert ha cercato di aiutarlo, visto che il giovane non ha completato il corso di formazione.

A quel punto, Benni prende una decisione avventata e falsifica i documenti del corso.

La sua impresa non andrà a termine perché Alfons lo sorprenderà e riferirà quanto visto a Robert.

La confessione di Selina

Continuando con le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, vedremo Andrè chiedere le quote della caffetteria a Rosalie, ma senza avere un riscontro positivo.

Ci sarà una confessione nei prossimi episodi della soap: Selina confiderà ad Alfons che suo marito è vivo e che si trova all'hotel.

Per fuggire al suo passato, è stato costretto a cambiare identità.

Rosalie e Andrè avranno molto di cui discutere riguardo le quote della caffetteria e nessuno dei due avrà intenzione di cedere.

Christoph rivuole l'amore di Selina

Infine, nelle puntate settimanali di Tempesta d'amore dal 20 al 26 marzo, Christoph sarà disposto a tutto per farsi perdonare da Selina, tanto da proporle di vendere le sue quote dell'hotel per partire con lei in Baviera.

Selina sembrerà sul punto di accettare, ma accadrà qualcosa di imprevisto che le farà cambiare improvvisamente idea, spezzando il cuore e le speranze del povero Christoph.

Infine, Maja e Shirin faranno pace e torneranno a essere amiche come prima, sebbene innamorate dello stesso ragazzo.