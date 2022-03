Nella puntata Il Paradiso delle Signore di oggi 17 marzo, Ludovica è andata a trovare Marcello in Caffetteria. I due si sono scambiati battute da innamorati, si sono stuzzicati e promessi di passare del tempo insieme, cosa che non sono riusciti a fare da quando Flavia si è trasferita a Villa Bergamini con l'obiettivo di far separare la figlia da Barbieri, secondo lei non alla sua altezza, visto il ceto sociale diverso. Tutto però sta per cambiare, visto che nelle puntate della prossima settimana, Flavia verrà sconvolta da un pettegolezzo di Fiorenza che la metterà in allarme.

A salvare la situazione, sebbene suo malgrado, potrebbe essere Ludovica.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Flavia scopre le bugie del marito

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore della prossima settimana raccontano che Fiorenza metterà al corrente l'amica Flavia di uno strano fatto.

Suo marito non ha ancora versato le quote per restare nel filone degli imprenditori che fanno parte del Circolo, cosa alquanto preoccupante.

Senza perdere un attimo, Flavia farà le valigie e si precipiterà a Napoli per capire da suo marito che cosa stia succedendo.

Ludovica e Marcello ne approfitteranno per stare insieme da soli dopo tanto tempo, ignari della situazione che presto li metterà in grave difficoltà.

Ludovica costretta a sposare Torrebruna? Marcello sempre più in disparte

Pare proprio che la situazione economica del consorte di Flavia sia grave. La signora Brancia è già stata in cattive acque e anche Ludovica ne ha fatto le spese, non senza conseguenze.

A complicare la situazione, il fatto che Ludovica sia sempre più vicina a Torrebruna, che l'ha ammaliata con il suo fascino e i suoi racconti di vita.

Marcello è sempre più geloso e ha capito che la fidanzata ha un certo interesse per Ferdinando.

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, Ludovica cennerà con Ferdinando e un amico del bel Torrebruna fraintenderà la situazione, credendo siano fidanzati.

Di certo Flavia tornerà a Milano per mettere al corrente la figlia di ciò che verrà a sapere.

Se fosse caduta in disgrazia economica, l'unica possibilità di salvarsi sarebbe quella di un matrimonio tra Ludovica e il ricco Torrebruna. La bella Brancia si opporrà o deciderà di salvare la madre e il loro patrimonio?

Del resto, non è la prima volta che Ludovica cerca di sposarsi per risollevare le sorti della sua famiglia, come ben sappiamo. Stavolta però c'è di mezzo un grande amore, quello per Marcello. Non si esclude tuttavia che Flavia possa costringerla a sacrificarsi per il bene del suo conto in banca. Non resta che aspettare le nuove puntate per sapere come evolveranno le trame. A voi le ipotesi e le opinioni.