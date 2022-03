Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo su Rai 1, ci saranno diverse novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Flora confesserà ad Umberto di essere innamorata di lui. Guarnieri resterà di stucco e allo stesso tempo cercherà di non far insospettire Adelaide. Intanto, Ludovica si presenterà al Circolo insieme a Marcello. Poi però Fiorenza racconterà subito a Flavia, cosa avrà combinato Brancia.

Nel mentre, Beatrice si avvicinerà sempre di più a Dante.

Alla fine Romagnoli riuscirà a conquistare definitivamente la donna e i due si scambieranno un bacio appassionato.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, Stefania dirà ad Irene e Maria che è andata via di casa per aver litigato con il padre. Anna confesserà a Beatrice di avere dei dubbi sul suo matrimonio con Salvo. Intanto, tra Vittorio e Dante ci saranno ancora degli scontri e tutto ciò non farà per niente bene all'atelier milanese.

Poco dopo, Flavia verrà a sapere da Fiorenza che suo marito non ha ancora versato a Romagnoli i soldi per partecipare alla cordata di imprenditori. Per questo motivo, la donna deciderà di raggiungere suo marito nella città di Napoli.

Invece, Flora proverà una certa sofferenza tutte le volte che sarà vicina a Umberto. Quest'ultimo noterà qualcosa di strano nei confronti della ragazza, però non riuscirà a capire precisamente cosa la turba così tanto.

Successivamente, Anna e Salvo vivranno ancora momenti difficili, in quanto ci saranno troppi dubbi riguardo alle loro nozze.

Nel frattempo, Flora parlerà anche con Ludovica dei sentimenti che prova per Umberto. Quest'ultimo invece cercherà di non far insospettire Adelaide. Intanto, Beatrice vorrà avvicinarsi a Dante.

Ludovica e Marcello andranno insieme al Circolo in segno di sfida.

Salvo ha un piano per salvare la sua relazione con Anna, ma dovrà mantenere il segreto con tutti per portarlo a termine e quindi non racconterà nulla nemmeno a Marcello. Florenza dirà a Flavia che è appena rientrata a Milano, cosa ha fatto Ludovica al Circolo.

Infine, Dante riuscirà finalmente nel suo intento di conquistare Beatrice. Infatti, i due si scambieranno un bacio molto appassionato.