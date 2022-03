Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 marzo ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la famiglia Forrester deciderà di passare le festività natalizie tutti insieme. Nel mentre, Steffy affronterà Hope che dopo aver saputo la verità la insulterà e la disprezzerà. Allo stesso tempo anche Liam si beccherà gli insulti di Finn.

Steffy affronterà Hope che la insulterà per essere andata a letto con Liam

Nelle puntate in onda da domenica 20 marzo, sarà il giorno della vigilia di Natale e la famiglia Forrester deciderà di riunirsi al completo nella loro casa per ricordare Stephanie e per apprezzare tutti insieme la vera essenza del Natale.

Intanto, Finn e Hope, dopo aver scoperto tutta la verità riguardo la notte di passione tra Liam e Steffy, non riusciranno a fare finta di nulla e non accetteranno con piacere l'accaduto. Allo stesso tempo, Steffy deciderà di affrontare Hope e la ragazza sarà costretta a subire tutte le accuse e il disprezzo di Logan. Inoltre, anche Liam Spencer dovrà affrontare la rabbia e gli insulti di Finn.

Poco dopo, Zoe dirà a Zende che Carter vorrà stabilire la data del loro matrimonio. Buckingham però confesserà al suo ex di provare ancora dei sentimenti per lui e gli rivelerà che vorrebbe tanto che i due ritornassero ad essere una coppia. Zende però risponderà a Zoe che è impossibile tornare insieme, in quanto è molto amico a Carter e non potrebbe mai tradirlo.

Liam chiederà perdono ad Hope e vorrà un'altra possibilità

Successivamente, Steffy dirà ad Hope che soltanto con il test di paternità potrà dire con certezza chi è il padre del bambino che porta in grembo. La figlia di Ridge però confesserà che lei spera che Finn sia il padre di suo figlio.

Nel frattempo, Wyatt porterà Summer Newman a conoscere Bill con lo scopo di concludere un contratto di collaborazione tra la J.V.C.

e la Spencer Publications. Summer intanto, chiederà informazioni su Sally sia allo Spencer che a Flo.

Invece, Finn dirà a Liam che se il bambino è suo, lui dovrà farsi da parte una volta per tutte e smetterla di approfittarsi di Steffy. Nel mentre, Liam sarà molto pentito per aver tradito Hope e per questo motivo cercherà il perdono di Logan.

Infatti, l'uomo chiederà scusa alla figlia di Brooke, in quanto la ama profondamente e quindi la implorerà di dargli un'altra possibilità.

Infine, Finnegan chiederà a Steffy di parlargli in tutta onestà e dirgli se è sicura di provare dei sentimenti per lui. Inoltre, Finn dirà alla figlia di Ridge che se il padre del bambino dovesse essere Liam, lui si sentirebbe molto a disagio e lei non sarebbe mai sua del tutto. Invece, Flo starà per svelare tutte le malefatte di Sally a Summer.