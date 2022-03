Prosegue il consueto appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore, ormai giunta alla sua sesta stagione.

Nel prossimo episodio che va in onda il 3 marzo su Rai 1, a partire dalle 15:55, l'attenzione sarà concentrata sulla decisione del commendatore Umberto Guarnieri di dire al genero Vittorio Conti di aver ceduto le quote del grande magazzino, ma anche su Maria Puglisi e sulla sua complicata situazione sentimentale con Rocco.

Il paradiso delle signore 6, anticipazioni del 3 marzo

Durante il prossimo episodio de Il paradiso delle signore, continua il tormento interiore di Maria.

La giovane donna, infatti, in pochissimo tempo si è vista crollare tutte le certezze che aveva. Sognava un futuro roseo con il suo fidanzato, ma così non è stato. Dopo la terribile scoperta della frequentazione di Rocco con un'altra donna, Maria risulta essere inconsolabile e nessuno sembra essere in grado di aiutarla. Le sue più grandi amiche, Irene e Dora, tentano di tutto pur di rallegrarla ed evitare che pensi continuamente a Rocco. I loro tentativi sono totalmente inutili e non riescono assolutamente a evitare che il suo pensiero torni costantemente sul ciclista. La giovane Puglisi decide quindi di scrivere direttamente una lettera al suo fidanzato.

Intanto, Stefania nutre sempre più sospetti sulla sua famiglia.

In particolare, nonostante la sua perspicacia e la sua grande intelligenza, non riesce a capire cosa ci sia dietro la relazione di suo padre Ezio e Veronica. Sente che c'è qualcosa che vogliono nasconderle, ma non è ancora in grado di capire cosa stiano tramando esattamente.

Inoltre, Marco si accorge che lei sta indagando su di loro e le mette anche una pulce nell'orecchio, insinuando in lei ulteriori dubbi a riguardo.

Umberto parla col genero Vittorio

Nel corso del prossimo episodio de Il paradiso delle signore, in onda il 3 marzo a partire dalle 15:55 su Rai 1, i personaggi sono intenti a risolvere alcune problematiche. In particolare, Anna capisce di non poter più nascondere la verità a Salvatore, così decide di affrontarlo. Gli racconta che la piccola Irene non è affatto contenta all'idea di doversi trasferire a Milano e ricominciare una nuova vita.

Intanto il commendatore Umberto non può tenersi dentro quanto accaduto con Dante. Pertanto, decide di confessare tutto al genero Vittorio e gli racconta della sua scelta di cedere le quote del magazzino. A tale notizia, Conti non reagisce affatto bene perché per lui il Paradiso è importantissimo. In più, il direttore non è affatto contento di dover dividere un qualcosa di così prezioso con Dante Romagnoli, con cui non corre buon sangue da tempo. Pertanto, Vittorio si ripromette di fare qualsiasi cosa per proteggere al meglio le sorti del suo magazzino. Dinanzi a un discorso del genere, Umberto resta stupito per la tenacia e la determinazione del direttore, così decide di confrontarsi con Flora per fare qualcosa di concreto per aiutarlo.