Manca sempre meno alla finale di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, per poi lasciare spazio all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi è pronta a tornare su Canale 5 a partire da lunedì 21 marzo 2022, con il Survivor game più amato d’Italia. Secondo le ultime anticipazioni, tutto il cast, eccetto la conduttrice, dovrebbe subire una modifica, dando una ventata di aria fresca ai vecchi opinionisti e inviati.

Isola 2022, possibile inviato e concorrenti della nuova edizione

ll 21 marzo salperà su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Se da una parte la conduttrice, per il secondo anno di fila sarà Ilary Blasi, incerti sono invece i nomi di tutto il cast. A pochi giorni dall'inizio non sono ancora ufficiali i nomi dei concorrenti che lasceranno la loro vita mondana per trasferirsi in Honduras, pronti a combattere per la sopravvivenza.

Tuttavia, stando agli ultimi rumors, pare che tra i nomi certi dovrebbero esserci Lory del Santo con il suo fidanzato Marco Cucolo. A seguire ci sarebbero Guendalina Tavassi in compagnia di suo fratello. Spazio poi a Carmen di Pietro insieme a suo figlio, per poi passare a due nomi ormai quasi confermati: Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo, fratello a papà della showgirl Belen.

A sbarcare sulle spiagge dell’Honduras ci dovrebbe essere anche l’attore e regista Nicolas Vaporidis, storico volto del film: ”Notte prima degli esami”.

Sempre secondo i rumors, non mancheranno i volti dello spettacolo e del gossip, come Floriana Secondi, storica opinionista di Barbara d’Urso, e anche Matilde Brandi, ex gieffina. Altri possibili concorrenti sarebbero la fidanzata di Marcell Jacobs Nicole Daza e la storica ballerina di “Non è la Rai”, Ilaria Galassi. Inoltre, negli ultimi giorni, è apparso nella lista dei papabili naufraghi il nome di Clemente Russo con quello di sua moglie Laura Maddaloni.

Infine, sempre secondo alcune voci trapelate online, nel cast dovrebbe entrare Gianluca Tornese, ex volto di Uomini e Donne e dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e infine l’ex valletta della Rai Roberta Morise. Ricordiamo che questi sono ancora rumors e che Mediaset non ha ancora dato nessun nome ufficiale.

Probabili opinionisti Isola dei famosi 2022

Confermata anche quest'anno come conduttrice Ilary Blasi mentre, stando agli ultimi rumors, a tornare in Honduras, in qualità di inviato, non ci sarà più il nuotatore Massimiliano Rosolino, bensì Alvin, dopo due anni di stop. Lo scorso anno ad affiancare Ilary Blasi erano state Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Quest'anno, pare che a dare sostegno alla moglie di Totti e a esprimere la loro opinione potrebbero essere due veterani dell'Isola: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Vladimir ha vinto l'Isola dei famosi nel 2008, mentre Nicola Savino è stato conduttore nel 2011 e nel 2012.