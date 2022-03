Si fanno sempre più avvincenti le puntate di Una vita, che si avvia verso il gran finale. Tanti ancora gli avvenimenti che scuoteranno Acacias e i turbolenti vicini. Le anticipazioni dei nuovi episodi vedranno Jacinto in grande difficoltà per via dell'assenza di Marcelina, ma Servante avrà un'idea non certo convenzionale per calmare i suoi ormai incontrollabili istinti. Nel frattempo, Genoveva si recherà spesso in carcere per far visita alla povera Natalia, che le racconterà di essere afflitta da ricorrenti incubi: in essi, Marcos è sempre presente come un mostro orribile.

Che cosa c'è nell'inconscio di Natalia che la sta facendo così soffrire? La verità supererà ogni immaginazione. Miguel invece, disperato e con il cuore a pezzi, si renderà responsabile di un gesto che avrà serie conseguenze.

Anticipazioni di Una Vita nuove puntate: Miguel viene ingannato

Nelle nuove puntate di Una Vita, ci saranno parecchi dissidi tra Marcos e Anabel, sempre più vicina ad Aurelio.

Marcos arriverà a rinchiudere Anabel in casa e cambiare le serrature, così che non possa vedere l'odiato Quesada. Nel frattempo, Natalia continuerà a bruciare di febbre in carcere e a essere tormentata da incubi terribili, che la faranno tremare di paura.

Le anticipazioni raccontano che Felipe continuerà a essere convinto che sia Natalia la reale responsabile dell'avvelenamento di Felicia, ma la verità è un'altra.

Con il prosieguo delle trame, si verrà infatti a sapere che è stata Soledad a togliere la vita alla bella albergatrice.

Miguel ruba la cassaforte di Marcos

Genoveva sarà molto incuriosita dagli incubi di Natalia e su fatto che in essi compare sempre Marcos: che nesso ci potrà mai essere?

I preparativi per la grande rapina proseguono e Miguel si darà da fare con il suo nuovo piano, in modo che possa raggiungere Anabel.

Il giovane, una volta entrato a casa di Marcos, ruberà la cassaforte ma verrà sorpreso con le mani nella marmellata.

Ma ecco che Roberto interverrà in aiuto a Miguel, legando Marcos a una sedia e lasciandolo privo di sensi. A trovarlo sarà una spaventata Soledad.

Il segreto di Natalia, anticipazioni di Una Vita

Le anticipazioni di Una Vita raccontano poi che Miguel consegnerà il bottino ad Alberto e annuncerà che andrà in Svizzera insieme ai nonni.

Ormai, non ha più senso restare ad Acacias senza la sua Anabel.

Genoveva non si perderà d'animo e subisserà di domande la povera Natalia, certa che c'entri Marcos con il suo grande dolore. In effetti, i suoi sospetti troveranno conferma. In un momento di disperazione, la donna confesserà di aver subito violenza in Messico proprio dall'insospettabile Marcos.