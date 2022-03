Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 14 marzo svelano nuovi colpi di scena. Stefania, dopo aver appreso che Gloria è sua madre, deciderà di scappare, senza far ritorno nella casa paterna. Per Ezio e Gloria saranno momenti di grande apprensione, dato che non sanno dove possa trovarsi loro figlia. La giovane chiederà aiuto proprio a Marco, con il quale negli ultimi tempi ha instaurato un rapporto di grande intesa.

Al contempo, Adelaide continua a non essere a conoscenza del reale motivo della cessione delle quote di Umberto a Dante. Pertanto la contessa penserà che Romagnoli possa essere un buon socio per Vittorio. Salvatore, considerando che la piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano, deciderà di non proseguire con l'acquisto della casa in cui sarebbero dovuti andare a vivere.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 14 marzo: Ezio e Gloria in ansia per la figlia

Stefania, sconvolta alla notizia di essere figlia di Gloria, ha deciso di scappare. La ragazza, che dapprima si era rifugiata a casa delle sue amiche, chiederà ospitalità a Marco, con il quale ultimamente è entrata in grande confidenza. Difatti il nipote di Adelaide è l'unico a essere a conoscenza del fatto che la signorina Moreau sia in realtà la madre di Stefania.

Ezio e Gloria, non avendo notizie della figlia, vivranno momenti di grande angoscia.

Il Paradiso, episodio 14 marzo: Adelaide pensa che Dante possa essere un buon socio

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 14 marzo preannunciano che Adelaide continuerà a essere all'oscuro del ricatto di Romagnoli.

La contessa, difatti, non sa che l'ex amante di sua nipote ha messo in atto un piano malvagio per minare il grande magazzino, arrivando a ricattare e minacciare Umberto. La donna, difatti, non comprende a fondo l'ostilità di Vittorio nei confronti del suo nuovo socio, pensando, che data la sua abilità negli affari, possa essere un buon partner.

Il Paradiso, puntata 14/3: Salvo non vuole comprare la casa

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmessa lunedì 14 marzo, Salvo si troverà nuovamente a dover affrontare dei problemi sentimentali. Il ragazzo, difatti, perderà l'entusiasmo per quanto riguarda la sua relazione con Anna. Il giovane Amato, dopo aver appreso che la figlia della fidanzata non vuole trasferirsi a Milano, penserà di non procedere con l'acquisto della casa in cui sarebbero dovuti andare a vivere tutti e tre insieme, formando una famiglia.