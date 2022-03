Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful riservano molte sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 marzo su Canale 5, Liam non avrà ancora trovato il coraggio di confessare a Hope il suo tradimento, mentre Steffy tenterà in ogni modo di far cambiare idea all'uomo. Nel frattempo Paris deciderà di non accettare il lavoro alla Forrester Creations e con il suo comportamento deluderà molto Carter e Zende. Zoe, al contrario sarà assai felice per il fatto che sua sorella abbia cambiato i piani.

In seguito Steffy scoprirà di essere incinta.

Beautiful, episodi dal 7 all'11 marzo: Thomas giura a Hope di essere cambiato

Negli episodi di Beautiful trasmessi dal 7 all'11 marzo, Paris cambierà idea riguardo il lavoro alla fondazione della Forrester Creations e deluderà le pretese di Zende e Carter. Frattanto Liam cercherà di trovare il coraggio per parlare con Hope della notte di passione trascorsa con Steffy. Quest'ultima, invece, proverà a dissuaderlo in tutti i modi. Più tardi Thomas giurerà a Hope di essere davvero cambiato e di non avere più strane intenzioni nei suoi confronti. Successivamente Zende e Carter parleranno con Zoe e cercheranno di far capire alla donna che il lavoro alla Forrester Creations, sia un'ottima soluzione per Paris.

Nonostante le insistenze dei due, Zoe non cambierà idea.

Beautiful, puntate 7-11 marzo: Steffy scopre di essere incinta

Nelle puntate di Beautiful, in onda dal 7 all'11 marzo, Thomas si renderà conto della frequentazione assidua tra Liam e Steffy e ne parlerà con Hope. Logan, però, sarà assai sicura della buona fede di Liam e del fatto che l'uomo non potrebbe mai tradirla.

Nel frattempo Spencer si confronterà ancora una volta con Steffy e alla fine decideranno entrambi di confessare la verità a Hope e a John Finnegan. La giovane Forrester, inoltre, avrà il timore di essere rimasta incinta proprio durante la notte di passione trascorsa con Liam. Quest'ultimo avrà dei ripensamenti, quando si troverà faccia a faccia con la sua amata.

Più tardi Steffy scoprirà di aspettare un bambino e avvertirà subito Liam: l'uomo resterà assai stupito dalla notizia e a quel punto si troverà costretto ad avere un confronto immediato con Hope.

Liam confessa a Hope di averla tradita

Dopo aver scoperto che Steffy è incinta, Liam deciderà di confessare tutta la verità alla sua fidanzata. Sarà così che l'uomo rivelerà a Hope di averla tradita con Steffy: la reazione della giovane Logan non sarà delle migliori, tanto che resterà senza parole. Frattanto John Finnegan sarà ancora all'oscuro di tutto e Steffy dovrà trovare il coraggio per affrontarlo, una volta per tutte.