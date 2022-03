Continua a riservare sorprese la soap opera Il Paradiso delle signore. Gli spoiler delle puntate in programma su Rai 1 da lunedì 4 a venerdì 8 aprile 2022, raccontano che Vittorio Conti verrà trascurato dalla nipote Serena: i due non potranno trascorrere del tempo insieme come desiderava a causa dell’intromissione di Dante Romagnoli.

Spoiler Il Paradiso delle signore, sino all’8 aprile: Adelaide chiede scusa a Flora, Marco lascia Gemma

Negli episodi che i telespettatori vedranno dal 4 all’8 aprile, Adelaide inizierà ad avere dei sospetti dopo aver notato Flora indossare gli orecchini che Umberto le ha regalato a sua insaputa: la contessa per il momento sceglierà di mantenere la calma.

Intanto Ludovica, appena la stilista le dirà di amare Umberto, le consiglierà di smettere di alloggiare a Villa Guarnieri. Successivamente il commendatore, quando Flora gli farà sapere di essere stata stuzzicata da Adelaide, non perderà tempo per intervenire rassicurando la cognata. A questo punto non si faranno attendere le scuse della contessa alla giovane Ravasi per aver dubitato del suo rapporto con Umberto, convincendola a rimanere a Villa Guarnieri.

Intanto Stefania non dirà a nessuno di essersi scambiata un bacio con Marco, che invece farà sapere a Roberto di amare la ragazza. Mentre la giovane Colombo sarà disposta a rinunciare ad avere al suo fianco Marco per il bene della sorellastra Gemma, quest’ultima annuncerà alle amiche che a breve lei e il suo amato si fidanzeranno in maniera ufficiale.

Stefania, quando sua madre Gloria le chiederà spiegazioni sul suo malumore, le aprirà il suo cuore. Quest’ultima poi metterà al corrente l’ex marito Ezio: la novità desterà preoccupazione a Veronica.

Successivamente i Colombo verranno invitati a Villa Guarnieri per il fidanzamento di Marco e Gemma: tale situazione farà soffrire ancor di più Stefania, che troverà consolazione tra le braccia della madre.

Però Marco, poco prima della cena a Villa Guarnieri, metterà fine alla sua storia d’amore con Gemma.

Vittorio si arrabbia a causa di Dante, Flavia stringe un’alleanza con Fiorenza

Nel contempo Serena vorrà sapere dalla madre Beatrice che rapporto ha con Dante, mentre Vittorio farà di tutto per passare del tempo con la nipote.

A sorpresa la bambina si rifiuterà di pranzare con Romagnoli e la madre, poiché sceglierà di stare con lo zio.

In seguito il direttore Conti si mostrerà infastidito quando saprà che Beatrice è stata coinvolta in un progetto per le bambole da Dante. Vittorio si arrabbierà ancora quando sua nipote sceglierà di non stare in sua compagnia per non fare un nuovo torto alla madre e a Romagnoli.

Intanto Flavia, dopo aver fatto sapere a Fiorenza di essere libera sentimentalmente, metterà al corrente la figlia Ludovica di un gesto nobile fatto da Torrebruna: l’obiettivo della signora Brancia di Montalto sarà più che chiaro, cioè quello di far avvicinare la consanguinea a Ferdinando per farla lasciare con Marcello una volta per tutte. Per riuscire nel suo intento però, Flavia stringerà un’alleanza con Fiorenza che accetterà di aiutarla: con la complicità di quest’ultima la signora Brancia farà credere alla figlia di essere malata.