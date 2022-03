Lo sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore prosegue la sua consueta messa in onda. Nell’episodio trasmesso su Rai 1 il 30 marzo 2022, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà amareggiato dopo aver appreso che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) potrebbe lasciare Milano, ma soprattutto per il fatto di non averlo messo al corrente dei suoi propositi.

Quando il figlio di Agnese però sarà sincero, spiegandogli nel dettaglio cosa si cela dietro alle sue scelte, Marcello sarà comprensivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 30 marzo: Stefania nega di provare dei sentimenti per Marco

Gli spoiler della 138^ puntata che i telespettatori vedranno mercoledì 30 marzo, dicono che Irene (Francesca Del Fa) inizierà ad avere il sospetto che la sua amica Stefania (Grace Ambrose) abbia deciso di non lavorare più nella redazione del Paradiso per una valida ragione. La giovane Cipriani ipotizzerà che la sua collega abbia trovato una scusa, per non condividere del tempo con Marco (Moisé Curia) durante le ore di lavoro. Intanto quest’ultimo metterà alle strette la giovane Colombo, dato che pretenderà di sapere se prova dei sentimenti nei suoi confronti: la figlia di Ezio (Massimo Poggio) negherà di essersi presa una cotta per il fidanzato della sua sorellastra Gemma (Gaia Bavaro).

Intanto il piano del perfido Dante (Luca Bastianello) per boicottare la lotteria del pesce d’aprile, evento organizzato dal lussuoso negozio, prenderà forma: il nemico di Vittorio (Alessandro Tersigni) ovviamente potrà contare sul supporto della cugina Fiorenza (Greta Oldoni), sempre pronta a collaborare.

Marcello e Salvatore fanno pace, Flora fraintende un gesto del commendatore Umberto

Nel contempo Marcello sarà parecchio deluso e spiazzato dalla scelta di Salvatore di lasciare il capoluogo lombardo e non si presenterà in caffetteria: fortunatamente i due soci e amici avranno modo di chiarirsi.

Successivamente il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) sorprenderà Flora (Lucrezia Massari) regalandole degli orecchini costosi: purtroppo la stilista del Paradiso, essendo innamorata del suo coinquilino Guarnieri, finirà per interpretare in maniera sbagliata il gesto fatto dall'uomo.

Flavia (Magdalena Grochowska) invece vuoterà il sacco con la figlia Ludovica in merito a ciò che è successo durante il suo recente viaggio a Napoli: nello specifico la signora Brancia di Montalto confesserà di essere stata lasciata dal marito Jean Paul, dopo averlo raggiunto per chiedergli per quale motivo non ha acquistato le quote, a causa di questa novità la situazione economica delle due donne è diventata molto difficile.