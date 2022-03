Nella puntata di Uomini e donne del 25 marzo, Federica Aversano ha zittito Ida Platano nel momento in cui la dama voleva darle un consiglio su come gestire la storia con Matteo Ranieri. Una reazione inaspettata quella della corteggiatrice che è piaciuta al pubblico a casa. Sui social infatti, molti utenti sono stati dalla sua parte ed hanno invece criticato Ida, ritenuta l'ultima persona in grado di poter dare consigli sentimentali.

A U&D, Federica sbotta contro Ida: 'È facile parlare'

Alta tensione nello studio di Uomini e donne, quando al centro di sono ritrovato il tronista Matteo e le due corteggiatrici Valeria e Federica.

Dopo il bacio tea, Valeria e Matteo, Federica non ha avuto reazioni veementi. In realtà è sembrata assai trattenuta. Ciò che ha stupito è stata però la reazione di Federica Aversano alle parole di Ida Platano. La dama bresciana si è intromessa consigliando alla giovane di prendersela con Matteo, dicendole che se fosse stata al suo posto, lei si sarebbe arrabbiata moltissimo. Peccato che Federica non è Ida e la corteggiatrice ha voluto farlo capire chiaramente, sbottando contro la dama bresciana: "È facile parlare".

Ida, zittita da Federica Aversano: 'La tua reazione non è la mia'

"Siediti tu qua e fai le cose che ti senti di fare" ha proseguito Federica che ha poi lanciato una, stoccata a Ida: "Io con Alessandro farei diversamente, la tua reazione non è la mia, anche io lo posso dire di te ma non lo dico".

Una reazione veemente quella di Federica, che ha spiazzato Ida. Di certo la dama bresciana non si aspettava di venire zittita in questo modo. Il pubblico che da casa stava seguendo la puntata su canale 5, si è riversato immediatamente sui social, appoggiando in pieno Federica.

Il web stronca Ida Platano: 'L'ultima che dovrebbe dare consigli'

E' strano, a detta di parte del pubblico di Uomini e donne, che sia proprio Ida Platano la persona che si erge a consigliera di Federica. A detta degli utenti, Ida sarebbe l'ultima persona in grado di dare consigli sentimentali, visto che la sua disastrosa conoscenza con Alessandro.

Ed anche Federica avrebbe da ridire sull'atteggiamento di Ida con Alessandro ma non lo ha mai fatto. Come accennato, in molti sul web hanno commentato la sfuriata di Federica contro Ida e la maggior parte si sono ritrovati dalla parte della corteggiatrice napoletana. Su Twitter ad esempio si legge: "Federica mai stata simpatica a me però quando ha zittito Ida ho urlato, era ora". Riferendosi a Ida invece, si legge: "Sempre a mettere bocca sugli altri e poi la sua situazione è un disastro". Qualcun altro invece ha scritto: "Federica ha asfaltato Ida l'ultima che dovrebbe dare consigli". Insomma, l'intervento di Ida non è affatto piaciuto nemmeno al pubblico di Uomini e donne.