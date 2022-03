Proseguono le vicende legate al più importante atelier milanese degli anni sessanta. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 aprile 2022, confermano che non mancheranno le sorprese. Stefania e Gloria si riconcilieranno e questa svolta spaventerà Veronica. Intanto crescerà sempre di più il sentimento di Marco nei confronti della collega. Per questo motivo, il giovane di Sant'Erasmo deciderà di lasciare la sua fidanzata. Flavia invece si alleerà con Fiorenza per separare Ludovica da Marcello.

Anticipaizioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide sospettosa

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 4 all'8 aprile 2022, Adelaide inizierà a dubitare della sincerità del cognato e della giovane stilista. Attenta ai dettagli, la contessa noterà su Flora gli orecchini che Umberto le aveva regatato e deciderà di indagare sul loro rapporto. Dopo essere stata stuzzicata dalla zia di Marta, la figlia di Ravasi chiederà supporto a Ludovica, l'unica ad essere a conoscenza su quanto accaduto con Guarnieri.

Nel frattempo, in redazione, Marco confiderà a Roberto la sua cotta per Stefania mentre la figlia di Ezio deciderà di non raccontare a nessuno del suo bacio con di Sant'Erasmo.

La giovane commessa sarà intenzionata a cancellare quanto accaduto con il collega per il bene della sorellastra. Quest'ultima intanto comunicherà alle amiche che presto annuncerà il suo fidanzamento con il giornalista. Intanto al Circolo, Flavia rivelerà a Fiorenza di essere stata lasciata dal marito e successivamente racconterà alla figlia il nobile gesto fatto da Ferdinando.

Per questo motivo la donna cercherà in tutti i modi di far avvicinare Ludovica a Torrebruna, facendo in modo che si separi da Marcello. Per farlo avrà bisogno di un'alleata: Gramini.

Il Paradiso 6, Stefania tra le braccia della madre

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 4 all'8 aprile, rivelano nel dettaglio che la tristezza di Stefania non passerà inosservata agli occhi della signorina Moreau.

Tuttavia la ragazza racconterà alla madre quanto accaduto con Marco e confesserà di pensare a lui. Finalmente tra Gloria e la giovane commessa si instaurerà nuovamente una comunicazione. Felice per essersi riconciliata con Stefania, la capo commessa parlerà con Ezio ma questa novità preoccuperà Veronica: potrebbe essere l'inizio di una ricomposizione della famiglia Colombo. Intanto senza avvertire il nipote, Adelaide manderà un invito a casa Colombo per ufficializzare il fidanzamento di Marco e Gemma. Contemporaneamente crescerà il sentimento che il giornalista prova per Stefania che sofferente cercherà supporto tra le braccia della madre. Prima della cena e davanti a tutta la famiglia, Marco deciderà di lasciare la signorina Zanatta.