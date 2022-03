La soap opera Love is in the air si avvia verso l'atteso finale di stagione. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap rivelano che, il prossimo 4 e 5 aprile 2022, andranno in onda gli ultimi due episodi di questa seconda stagione di successo, che continua a registrare buonissimi ascolti su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno e, il finale della soap, si preannuncia scoppiettante per la coppia composta da Eda e Serkan, che vivranno di nuovo l'emozione di diventare genitori per la seconda volta.

Anticipazioni finale Love is in the air, ultime puntate 4-5 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera turca rivelano che quelle di lunedì 4 e martedì 5 aprile, saranno le ultime puntate di sempre.

Occhi puntati su Eda e Serkan che, dopo aver ritrovato la felicità e l'armonia di un tempo, vivranno insieme uno dei momenti più belli della loro vita.

La donna, infatti, è in dolce attesa del secondo figlio e, questa volta, ha potuto vivere tutta la gravidanza assieme al suo amato architetto.

Nel finale di stagione, Eda e Serkan decideranno di fare una passeggiata insieme nel bosco per prendere un po' di aria.

Eda partorisce nel bosco, Serkan impaurito: anticipazioni Love is in the air 4-5 aprile

E, proprio in quel momento, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Eda comincerà a sentirsi male: ha le doglie e avviserà Serkan che sta per partorire.

Un duro colpo per Serkan che, in un primo momento si lascerà prendere dal panico: sarà a dir poco intimorito dalla situazione, poi però si metterà all'opera per aiutare la sua amata a partorire.

Alla fine, tutto andrà nel migliore dei modi: il piccolo Alp nascerà nel bosco e nelle ultime scene, Eda e Serkan appariranno felici assieme ai loro due amati figli.

Cala così il sipario sulla seconda e ultima stagione di Love is in the air, la soap turca che ha già chiuso i battenti in patria e che adesso saluterà definitivamente anche il pubblico italiano, il prossimo 5 aprile.

Dopo il finale di Love is in the air, arriva Brave and Beautiful su Canale 5

Intanto, però, terminato l'appuntamento quotidiano con la soap che vede protagonisti Eda e Serkan, ecco che Mediaset correrà ai ripari, programmando subito un'altra serie televisiva molto amata dal pubblico.

Da mercoledì 6 aprile, nella stessa fascia oraria, arriveranno i nuovi episodi di Brave and Beautiful, l'altra soap turca che era stata lanciata questa estate e poi sospesa perché non c'era spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Le avventure di Cesur e Suhan torneranno in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia che va dalle 16:50 alle 17:25 circa, prima di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.