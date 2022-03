Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 21 al 25 marzo preannunciano nuovi colpi di scena.

Stefania, dopo essersi stabilita a casa delle sue amiche, farà intendere alla ragazze di aver lasciato la vecchia dimora a causa di un problema con il padre. Gemma, intanto, cercherà di far riavvicinare la giovane Colombo alla signorina Moreau. La ragazza, però, almeno per il momento non vorrà saperne di perdonare la madre.

Poiché Stefania ed Ezio non hanno ancora fatto pace, sarà la stessa Gloria a spronare Colombo a riallacciare i rapporto con la figlia. Grazie alla collaborazione fra Gemma e la signorina Moreau, Ezio riuscirà a chiarirsi con Stefania, la quale racconterà immediatamente i dettagli dell'incontro a Marco, divenuto il suo confidente.

Il Paradiso, episodi al 25 marzo: Stefania non racconta la verità alle amiche

Una volta lasciata Villa Guarnieri, Stefania si stabilirà a casa delle sue amiche, per evitare di tornare a vivere sotto il tetto di Ezio.

Stando alle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 21 al 25 marzo, Stefania non dirà alla sue coinquiline il vero motivo per il quale ha lasciato la casa paterna.

Le ragazze, difatti, credono che la giovane Colombo si sia trasferita da loro a causa di un litigio con il padre. Tuttavia la Venere continuerà ad assumere un atteggiamento piuttosto freddo nei confronti della madre, oltre che a ignorare il padre.

Puntate 21-25/3: Gloria spinge Ezio a riavvicinarsi alla figlia

Nel corso della settimana di programmazione de Il Paradiso che va dal 21 al 25 marzo, si assisterà ad un'inaspettata coalizione fra Gemma e Gloria.

La giovane Zanatta, difatti, dimostrerà maturità e sensibilità, cercando di convincere Stefania a dare una seconda possibilità alla madre.

Tuttavia, la giovane Colombo non vorrà sentire ragioni e proseguirà con la sua linea dura, senza voler concedere alcun perdono. La signorina Moreau, nonostante venga respinta dalla consanguinea, spingerà Ezio a recuperare il rapporto con la figlia.

Il Paradiso, spoiler al 25 marzo: Ezio incontra la figlia

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmessi dal 21 al 25 marzo rivelano che Veronica avrà una brillante intuizione per far riavvicinare Ezio a Stefania. Tuttavia sarà grazie alla collaborazione fra Gemma e Gloria, se Colombo riuscirà a parlare con la figlia. Il colloquio fra i due sarà molto emozionante e sancirà la loro riconciliazione in seguito alla scoperta della vera identità di Moreau. Sarà poi Marco, la prima persona a cui Stefania racconterà i dettagli e le sensazione provate nel corso dell'incontro con il padre.