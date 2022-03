Il Grande Fratello Vip 6 ha chiuso i battenti ieri sera, 14 marzo, con la proclamazione del vincitore assoluto. La principessina Jessica ha trionfato al rush finale di questa sesta edizione, battendo al televoto Davide Silvestri e portandosi a casa il montepremi in denaro di 100 mila euro.

Una serata ricca di emozioni per i concorrenti finalisti e anche per i fan che hanno avuto modo di seguire la trasmissione, molti dei quali hanno notato anche un particolare che non è passato inosservato. Katia Ricciarelli e Soleil, nel momento in cui c'è stato l'ingresso in studio di Jessica, non si sono alzate in piedi come tutti gli altri vipponi.

Jessica trionfa alla finalissima del GF Vip 6

Nel dettaglio, la serata finale del GF Vip ha visto Davide e Jessica contendersi la vittoria finale al televoto. Ad avere la meglio, con oltre il 60% delle preferenze del pubblico è stata la principessina Selassié che ha trionfato al rush conclusivo, battendo l'attore Davide Silvestri.

Ma, durante i momenti conclusivi della serata, molti fan hanno notato un particolare legato a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge che non è passato inosservato. La cantante lirica, assieme alla sua figlioccia Soleil, è stata tra le pochissime a non essersi alzata in piedi durante il momento in cui c'è stato l'arrivo in studio di Jessica Selassié.

Katia e Soleil non esultano per Jessica

Del resto, i rapporti tra la cantante e le principessine di questo Grande Fratello Vip 6 non sono mai stati idilliaci e più volte si sono ritrovate ai ferri corti all'interno della casa di Cinecittà. Come se non bastasse, Jessica è arrivata al rush finale con Davide Silvestri, super-favorito di Katia: fin dal primo momento, infatti, la cantante lirica ha ammesso di fare il tifo per lui, al punto da volerlo vedere arrivare al rush finale, per permettergli di avere una seconda chance.

Tuttavia, il gesto di Katia Ricciarelli che non ha esultato all'ingresso della finalista e poi vincitrice di questo GF Vip, ha scatenato le polemiche tra i fan, molti dei quali hanno accusato la cantante lirica di essere "invidiosa" del successo riscontrato dalla principessina Selassié.

I fan polemici con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge alla finale del GF Vip

"Soleil l'unica a non alzarsi insieme a nonna Katia. Magari Jessica non vincerà, ma rosicate meno", ha sentenziato un fan del GF Vip sbottando contro le due inquiline. "Soleil e Katia le uniche dei compagni a non alzarsi come se si sentissero superiori. Non si smentiscono mai", ha aggiunto ancora un altro spettatore del reality show.

"Vera consolazione di questa finale del GF Vip: sapere che Katia e Davide passeranno la notte a rosicare per il secondo posto", ha sentenziato un altro utente social.