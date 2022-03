Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Arrivato a Milano col chiaro intento di far fallire il grande magazzino meneghino e, al contempo, rendere infernale la vita di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), Dante Romagnoli (Luca Bastianello) sinora sta portando avanti egregiamente gli obiettivi che si era prefisso. Grazie al supporto della cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), complice una disattenzione di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), l'italo americano si è impossessato delle quote della boutique del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Come se non bastasse, nei prossimi episodi Romagnoli boicotterà la sfilata della nuova collezione primavera/estate della boutique e si bacerà appassionatamente con Beatrice Conti (Caterina Bertone), suscitando le ire dell'acerrimo rivale Vittorio.

Fiorenza ha rubato la lettera di Flora così Dante ha potuto ricattare Umberto

L'incontro fortuito tra Flora e Dante al Circolo è stata la scintilla che ha acceso il fuoco del ricatto dell'italo americano nei riguardi del commendatore Umberto. In quell'occasione, difatti, la giovane Gentile Ravasi si era lasciata impulsivamente sfuggire di aver scritto una missiva indirizzata al padre di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Romagnoli fece tesoro di questa indiscrezione.

Convinto che la lettera potesse contenere delle informazioni preziose per i suoi loschi scopi, Dante incaricò la fedele cugina Fiorenza di introdursi a Villa Guarnieri e mettersi alla ricerca del documento.

Gramini, una volta intrufolata in Villa, non ci ha messo molto a trovare e rubare la lettera. Portata la missiva al cospetto dell'italo americano, quest'ultimo ha appreso che la stessa conteneva le prove schiaccianti della colpevolezza della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) riguardo al caso Ravasi.

Dante, sospettando a ragion veduta che Umberto non volesse vedere in galera la cognata, ha ricattato Guarnieri barattando la missiva per le sue quote del Paradiso delle Signore.

Umberto potrebbe uccidere Dante e Adelaide addossarsi la colpa

L'astio di Umberto nei confronti di Dante, sia per il ricatto subito che per i reiterati colpi bassi inflitti a Vittorio, potrebbe crescere a dismisura e il commendatore essere spinto a un gesto estremo.

Nonostante ha spesso fatto prevalere il buon senso in tal senso, Guarnieri senior potrebbe dapprima minacciare di uccidere Dante e, notando come lo stesso farebbe orecchie da mercante ai suoi avvertimenti, successivamente decidere di togliere la vita allo stesso.

La contessa Adelaide che, nel mentre, apprenderebbe come il cognato ha ceduto al ricatto di Dante esclusivamente per non farla arrestare, potrebbe decidere di addossarsi la colpa dell'omicidio con la polizia per restituirgli il favore.

A Di Sant'Erasmo senior, se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, sarebbe riservato ugualmente un epilogo dietro le sbarre nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 6.