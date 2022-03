Le vicende legate alla grande famiglia de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare i fan di Rai1. A poche settimane dal finale della sesta stagione, le anticipazioni confermano che non mancheranno gli imprevisti. I riflettori saranno puntati sulla famiglia Colombo. Stefania e Marco verranno presto travolti dall'emozione e non riusciranno a nascondere i loro sentimenti. Gemma potrebbe quindi apprendere che il suo fidanzato è innamorato della sorellastra e meditare vendetta contro la figlia di Ezio. Anche Veronica potrebbe essere delusa da Ezio per essersi riavvicinato all'ex moglie.

Tuttavia la signora Zanatta potrebbe decidere di denunciare Gloria per impedire di riconciliarsi la con la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore, Gemma gelosa della Colombo

Dopo tanti anni, Stefania ha scoperto che la madre non è morta come le hanno fatto credere. Dopo aver temuto che Ezio e Gloria potessero essere amanti, la giovane Venere ha scoperto che la capo commessa dell'atelier è sua madre. Sommersa dalla rabbia e dalla delusione, Stefania ha deciso di scappare di casa per rifugiarsi da Marco che senza esitare l'ha ospitata nella foresteria dei Guarnieri. Puntata dopo puntata il nipote di Adelaide ha concentrato le sue attenzioni su Stefania, trascurando la sua fidanzata che nel frattempo cercava una spalla su cui piangere e sfogare la sua preoccupazione per la sorellastra.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Gemma scoprirà che il fidanzato le ha mentito e che Stefania è stata ospite di Marco durante la sua assenza da casa Colombo. Tuttavia la giovane cavallerizza inizierà a ingelosirsi e la figlia di Ezio, pur di mostrare la sua sincerità, deciderà di abbandonare la redazione per allontanare di Sant'Erasmo.

Il Paradiso 6, la vendetta di Gemma e Veronica

La volontà di Stefania di allontanare Marco non andrà a buon fine. Molto presto i due ragazzi non riusciranno più a nascondere i sentimenti che provano l'una per l'altro e saranno travolti dalla passione. Tuttavia la situazione a casa Colombo potrebbe precipitare da un momento all'altro.

Marco potrebbe rivelare a Gemma di essere innamorato di Stefania mentre Ezio, felice per essersi riconciliato con la figlia, si avvicinerà sempre di più a Gloria. I sentimenti tra i coniugi Colombo potrebbero riaffiorare ma qualcosa potrebbe andare storto. Deluse dal comportamento di Ezio e di Stefania, Veronica e Gemma potrebbero allearsi mettendo in pratica la loro vendetta nei confronti di Gloria e della giovane Venere. La signora Zanatta potrebbe denunciare la capo commessa per gli errori commessi in passato, rovinando per sempre il sogno di Moreau di ritrovare la figlia.