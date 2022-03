Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e su RaiPlay, dove è possibile rivedere gli episodi in replica. Che cosa succede nella settimana dal 28 marzo al 1 aprile 2022.

Sappiamo che Ludovica rischia grosso per la sua vicinanza a Torrebruna, che non è passata inosservata agli occhi di Marcello, mentre ha fatto ovviamente felice Flavia, che non aspettava altro.

Nel frattempo, Dante e Fiorenza continuano a tramare ai danni di Vittorio e Umberto, che non riescono a tener loro testa.

Troppo spietati e senza scrupoli anche per due uomini forti come Guarnieri e Conti.

Negli episodi inediti, l'emozione che non possono più nascondere travolgerà Marco e Stefania.

Il Paradiso delle signore 6 settimana 28 marzo - 1 aprile: anticipazioni

Gemma è furiosa con Marco per quanto scoperto su Stefania ma non ne parla con nessuno. In cuor suo, sa che la sorellastra ha un certo ascendente sul fidanzato. E avrà ragione.

Dante continua la sua vendetta ai danni di Vittorio e nello stesso tempo si lega sempre di più a Beatrice, ignara dei suoi malefici piani.

La dolce Stefania non vuole litigare con Gemma e così fa un sacrificio: si licenzia dalla redazione per stare lontana da Marco.

Nel frattempo, Marcello viene a sapere che Salvatore ha deciso di lasciare Milano pur di stare accanto ad Anna e non la prende affatto bene.

Flavia lasciata dal marito Jean Paul

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore. vedremo Flavia in grande difficoltà raccontare a Ludovica della rottura con il marito. Come se non bastasse, la loro situazione economica è al collasso.

Intanto, Flora crede che Umberto abbia cambiato idea su di lei dopo aver ricevuto in regalo un paio di preziosi orecchini.

Ludovica e Ferdinando sono sempre più vicini e Marcello si indispettisce. Il rapporto tra i due comincia a vacillare.

Stefania e Marco travolti dall'emozione, anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Dante capisce di essere legato a Beatrice e, quando capisce che il suo piano potrebbe colpirla, prende una decisione inaspettata che lascia senza parole Vittorio.

Ludovica, invece, si riavvicina a Flavia capendo il suo dolore per la separazione dal marito e per la grave situazione economica che le ha travolte. Madre e figlia si riconciliano.

Infine, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda la prossima settimana, Marco intuirà che Stefania prova qualcosa pe lui, nonostante cerchi di negarlo con la scusa di proteggere Gemma.

E così, nelle nuove puntate, Stefania e Marco si troveranno da soli e l'emozione li travolgerà. Sarà una realtà molto difficile da accettare per Gemma.