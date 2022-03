Forte maltempo in Honduras: è stato Alvin attraverso Instagram ad aggiornare i telespettatori dell'Isola dei Famosi su questo inconveniente che nelle scorse ore ha caratterizzato il reality di Mediaset.

L'inviato ha rassicurato tutti sullo stato di salute dei naufraghi: stanno tutti bene, visto che la produzione li ha messi in sicurezza. Nel frattempo si attende il miglioramento del tempo che consentirebbe anche l'approdo sull'Isola delle due coppie di nuovi naufraghi che ancora mancano all'appello, ovvero i Cugini di Campagna e i fratelli Tavassi.

Per il momento, rimane confermata la diretta di lunedì 28 marzo.

Maltempo in Honduras: al momento confermata la diretta di lunedì

A Cayo Cochinos il tempo è brutto. Lo ha comunicato attraverso una diretta Instagram l'inviato dell'Isola 2022 Alvin.

Il maltempo che imperversa in Honduras, qualora perdurasse anche nelle prossime ore, potrebbe mettere a rischio la diretta prevista per il 28 marzo. Al momento la puntata è confermata dal palinsesto di Canale 5 e quindi tutto dovrebbe svolgersi regolarmente, anche se non vi sono notizie sul miglioramento del tempo e la situazione è in continua evoluzione.

Alvin rassicura: 'Abbiamo messo i naufraghi al sicuro e stanno bene'

Stando a quanto riportato direttamente da Alvin su Instagram sabato sera, i naufraghi sono stato trasportati in un altro luogo più sicuro.

Sono quindi stati messi in sicurezza, visto il continuo peggiorare delle condizioni meteorologiche.

Pare che il maltempo abbia colpito in particolare proprio l'arcipelago di Cayo Cochinos, dove si trovavano i naufraghi. Motivo per il quale, la produzione ha deciso di spostarli in un'altra location più sicura.

"Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene", ha voluto rassicurare Alvin dall'Honduras.

Il maltempo colpisce Cayo Cochinos, Alvin: 'Attendiamo che il tempo migliori'

"Attendiamo che il tempo migliori", ha proseguito l'inviato dell'Isola dei famosi. L'auspicio è che la forte pioggia cessi nelle prossime ore, in modo da permettere il regolare svolgimento della puntata del 28 marzo e il ritorno dei concorrenti sulle rispettive isole.

Se le condizioni dovessero rimanere ancora proibitive, potrebbe saltare anche l'approdo sull'Isola dei nuovi naufraghi ancora in stand by. Si tratta dei Cugini di Campagna e dei fratelli Tavassi.

Bisognerà quindi attendere le prossime ore per capire come si evolverà la situazione, anche perché nel weekend non va in onda neppure il day time de L'Isola dei famosi. Quindi i telespettatori dovranno attendere lunedì per sapere effettivamente cosa è accaduto ai naufraghi in queste ultime ore.