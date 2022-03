Il GFVip 6 è terminato da una settimana, ma i "vipponi" continuano a essere al centro dell'attenzione. Nel corso di una diretta Instagram, con le sorelle Clarissa e Lulù, la vincitrice del reality Jessica Selassié ha svelato in quali rapporti si trova con Sophie Codegoni. In particolare ha affermato che l'ex coinquilina le manca moltissimo e all'interno della casa le è stata di grande aiuto.

Il percorso delle ex gieffine

All'interno della casa di Cinecittà, complice anche l'età anagrafica, le sorelle Selassié hanno legato moltissimo con Sophie Codegoni.

Le quattro coinquiline si sono sempre supportate e consolate a vicenda quando c'era qualcosa che non andava.

Al momento dell'eliminazione dell'ex tronista di Uomini e Donne, Jessica e Lulù (Clarissa era già stata eliminata dal gioco) sono scoppiate in lacrime.

Terminato il Reality Show di Canale 5, però, alcuni utenti del web avevano insinuato che tra le ex gieffine ci fosse un po' di maretta, in particolare qualcuno aveva aveva notare che Sophie non seguirebbe sui social Jessica.

Jessica chiarisce la sua posizione

Nel corso di una diretta social con le sorelle Clarissa e Lulù, Jessica Selassié ha fatto chiarezza sul rapporto che ha con Sophie Codegoni. La 27enne etiope ha speso parole di stima nei confronti dell'amica: "Sophie lì dentro è stata di grande supporto per me, per tutte noi".

Come spiegato dalla più grande delle sorelle Selassié, al momento dell'uscita della 20enne milanese ci sono rimaste tutte male.

Inoltre Jessica ha fatto sapere che vorrebbe organizzare una rimpatriata: "Abbiamo passato 24 ore su 24 insieme per sei mesi, ci manca".

La versione di Lulù

A far eco alle parole della sorella maggiore, ci ha pensato Lulù Selassié.

La 23enne ha confermato di essere rimasta in ottimi rapporti con Sophie: "È una nostra amica e le vogliamo un sacco bene".

Come spiegato da Lulù prossimamente ci sarà un incontro tra le "Principess" e i "Basciagoni" (ship utilizzata dai fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano). Insomma, le Principesse hanno messo a tacere i rumor su un presunto litigio.

Per dovere di cronaca, però, va detto che in questa circostanza la terza sorella, Clarissa Selassié, non ha proferito parola. Nei giorni scorsi, Clarissa e Sophie sono state protagoniste di un botta e risposta a distanza. L'ex tronista in un'intervista ha insinuato che la più piccola delle sorelle avrebbe fatto la corte al suo fidanzato Alessandro. Dal canto suo, la 19enne ha prontamente smentito il tutto, sia per mancanza di tempo, sia perché non è nel suo stile provare a conquistare il compagno di una delle sue migliori amiche.