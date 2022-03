Dopo tanto silenzio arrivano le prime dichiarazioni ufficiali in merito alla rottura tra Kerem Bürsin e Hande Erçel. La manager dell'attore, Günfer Günaydın Ajans, ha deciso di mettere a tacere gli ultimi Gossip trapelati sull'attore, che parlano non solo della separazione con l'attrice arrivata a causa dei manager, ma anche della presunta liaison che Kerem starebbe intraprendendo con un'attrice sportiva turca.

La manager di Kerem Bürsin smentisce i gossip sul suo conto

La manager di Kerem Bürsin, Günfer Günaydın Ajans, attraverso un comunicato ha provato a mettere a tacere tutto il gossip che ruota ultimamente intorno all'attore e in qualche modo ha anche confermato che lui e Hande Erçel non stanno più insieme.

Il comunicato arriva dopo che nei giorni scorsi, dalla stampa turca, è trapelato che Hande e Kerem si fossero lasciati su richiesta dei rispettivi agenti per far sì che le loro carriere non venissero penalizzate da questa storia d'amore. In più, nelle ultime ore, è venuto fuori anche un gossip sulla vita sentimentale di Kerem Bürsin. Secondo i media turchi pare che l'attore abbia intrapreso una relazione con l'annunciatrice sportiva turca Elif Gökalp: i due si seguono reciprocamente anche su Instagram.

Tramite il comunicato, Günfer Günaydın Ajans ha dichiarato: "Purtroppo sentiamo la necessità di fare un comunicato per le indiscrezioni pubblicate di recente sui vari magazine. Le notizia in cui viene citato il nome di Kerem Bürsin non sono affatto vere e non c'è alcune verità nelle indiscrezioni trapelate.

Sebbene non ci sia nessuno nella vita di Kerem, continuiamo il nostro lavoro con il solito ritmo intenso. Chiediamo alle testate di rispettare Kerem e tutti in questo periodo delicato".

Hande Erçel ha un altro fidanzato?

Il gossip sulla rottura tra Kerem Bürsin e Hande Erçel tiene ancora banco. In questi giorni è anche trapelato il rumor sulla presunta liaison che l'attrice avrebbe intrapreso con Atasay Kamer, imprenditore nel settore dei gioielli e proprietario della Atasay Jewelry, azienda per cui Hande è testimonial.

I due sarebbero stati beccati in atteggiamenti molto intimi nel backstage di un evento e il video è finito direttamente sui social. Al momento non è arrivata nessuna smentita da parte dell'attrice, che continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Infatti sia Hande che Kerem non hanno mai rilasciato delle dichiarazioni ufficiali sulla loro rottura, hanno fatto capire che le cose non stessero andando bene attraverso alcuni gesti sui social. Infatti entrambi hanno eliminato su Instagram le foto che simboleggiavano il loro amore e Hande ha anche smesso di seguire Kerem, cosa che lui invece non ha contraccambiato.