Ultimamente il Gossip sulla presunta rottura tra Hande Erçel e Kerem Bürsin fa impazzire tutta la Turchia. Da quando hanno rimosso "le prove" del loro amore dai social, con Hande che ha anche deciso di non seguirlo più su Instagram, si cerca sempre di ipotizzare quale possa essere stato il motivo della loro separazione.

Nonostante ciò, secondo i media turchi pare che Hande Erçel abbia già voltato pagina e si sia innamorata di un noto imprenditore di un marchio di gioielli.

Hande Erçel potrebbe avere un nuovo fidanzato?

Hande Erçel potrebbe essersi innamorata di un altro uomo?

È questa l'indiscrezione che trapela dalla televisione turca. Infatti durante una puntata di Söylemezsem Olmaz, il programma di gossip della televisione turca in onda su Beyaz tv e condotto da Bircan Cali e Arto, è stato rivelato un rumor sulla vita sentimentale della protagonista femminile di Sen çal Kapimi.

Pare che la ragazza potrebbe essersi innamorata di un imprenditore turco, Atasey Kamer, direttore generale della Atasay Jewelry, azienda per cui Hande Erçel è testimonial. I video di loro due insieme durante un evento sono anche trapelati sui social. I diretti interessati non hanno confermato, ma nemmeno smentito la notizia.

La fine tra Hande Erçel e Kerem Bürsin

Questo gossip arriva dopo la, quasi certa, fine tra Hande Erçel e Kerem Bürsin.

I due hanno portato avanti una storia d'amore durata quasi un anno, dopo essersi conosciuti sul set di Sen çal kapimi e aver ufficializzato la loro relazione durante un viaggio alle Maldive. Si dice che lui abbia fatto di tutto pur di riconquistare la sua amata, ma la relazione sarebbe arrivata a un punto di non ritorno, al punto che lei avrebbe deciso di non seguirlo più su Instagram, cancellando dalla gallery tutte le fotografie in cui sono stati ritratti insieme.

La fine della loro storia d'amore ha suscitato molto clamore non solo in Turchia, anche se si dovrebbe parlare di presunta fine, visto che i diretti interessati non hanno mai ufficializzato l'indiscrezione, nonostante tutti gli indizi rilasciati in queste settimane sui social.

Sulle motivazioni della rottura sono state fatte molte ipotesi, l'ultima trapelata dai giornali turchi parla di una separazione avvenuta a causa dei manager: pare, infatti, che abbiano fatto pressione a Hande e Kerem perché temevano che la loro storia potesse nuocere alle rispettive carriere.

L'ultimo scambio di commenti dei due attori come fidanzati risale al 18 gennaio scorso, durante i festeggiamenti per il compleanno della sorella di Hande, Gamze. L'attrice, infatti, ha festeggiato insieme alla sorella e al marito a Sapanca: Kerem era assente, ma nonostante ciò il marito di Gamze l'ha taggato in alcune foto. Da quel momento in poi l'amore tra Hande e Kerem sembra essere svanito nel nulla.