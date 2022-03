Quasi un anno fa Hande Erçel e Kerem Bürsin annunciavano la loro storia d'amore, mentre ora non si fa altro che parlare della loro presunta rottura. I due non hanno mai ufficializzato la separazione e quindi non c'è nemmeno un motivo chiaro; ma a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Turchia, la separazione tra i due non sarebbe arrivata per una loro volontà, ma a causa dei loro manager, che avrebbero preferito che la loro storia finisse per preservare le loro carriere.

I manager dietro la separazione di Kerem e Hande

Continua a far parlare la presunta rottura tra Hande Erçel e Kerem Bürsin.

Dopo che Hande ha deciso di non seguire più Kerem su Instagram, la stampa turca continua a rilanciare delle ipotesi sulla loro separazione. L'ultima è stata pubblicata da Snob Magazin.

Secondo alcuni presunti amici della coppia, pare che i due si siano lasciati a malincuore e non per loro volontà. Pare che i rispettivi agenti abbiamo spinto i due attori verso una separazione per dar spazio principalmente alla loro carriera professionale.

D'altronde i due hanno dato anche un taglio definitivo eliminando dai rispettivi profili social le foto in cui venivano ritratti insieme e se Hande ha smesso di seguire Kerem su Instagram, non si può dire che lui faccia altrettanto. Insomma, la separazione rimane alquanto misteriosa, anche perché non è stata nemmeno confermata ufficialmente dalla coppia.

La storia di Hande e Kerem

La storia tra Hande Erçel e Kerem Bürsin è iniziata sul set di Sen çal kapimi e i due, nell'aprile del 2021, hanno deciso di confermare ai fan l'unione con una foto scattata durante una loro vacanze alle Maldive.

A gennaio 2022 però, come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia della loro presunta rottura.

A quanto pare Kerem, fin da subito, si sarebbe attivato per risolvere la situazione, ma non ci sarebbe stato nulla di fare. Alcune indiscrezioni narrano che Hande avrebbe detto ai suoi amici che la loro relazione era finita definitivamente e che non si poteva più tornare indietro.

Alcuni avevano anche affermato che Hande Erçel avesse lasciato Kerem Bürsin a causa di Demet Özdemir.

Pare che l'attore fosse stato ingaggiato come partner maschile di Demet per una serie in onda prossimamente su Disney Plus. Kerem non avrebbe detto nulla alla sua fidanzata, che a quanto pare sarebbe venuta a conoscenza della cosa solo tramite la stampa: fatto che l'avrebbe fatta infuriare al punto di rompere la relazione.

Ora pare la rottura sia stata fatta per preservare le loro carriere artistiche, ma i fan continuano a sperare che i diretti interessati possano smentire le indiscrezioni che girano sul loro conto per rivederli insieme e innamorati come un tempo.