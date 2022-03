Isabella Ricci e Fabio Mantovani convoleranno a nozze tra un paio di mesi. È stata proprio l'ex dama di Uomini e donne ad annunciarlo sulla rivista del programma di Maria De Filippi. Sarà una cerimonia per pochi intimi, a casa di lui a Pescantina. In attesa di scoprire quale abito indosserà la promessa sposa, Isabella non ha risparmiato una frecciatina alla nemica Gemma Galgani: "Non è sincera con se stessa".

Isabella Ricci dichiara: 'Fabio e io tra due mesi ci sposiamo'

Manca poco al matrimonio tra Isabella Ricci e il suo Fabio Mantovani. I due dopo essere usciti insieme lo scorso novembre da Uomini e donne, non si sono più lasciati.

Al momento, la coppia si trova a Dubai dove sta trascorrendo un periodo di vacanza. In questi mesi li si è visti spesso in giro per il mondo. Ad entrami piace molto viaggiare ed essendo ormai in pensione, si possono permettere tutti questi viaggi. La loro relazione va a gonfie vele, tanto che proprio l'ex dama di Uomini e donne, ha annunciato che sposerà il suo Fabio tra due mesi. Si era parlato di matrimonio già nelle scorse settimane ma ancora non era arrivata la conferma ufficiale. Conferma che è arrivata attraverso le pagine di Uomini e donne Magazine, dove Isabella ha testualmente dichiarato: "Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo".

Fabio e Isabella di U&D si sposano: 'Sarà una festa per pochi intimi'

Lieto fine per questa coppia nata al Trono Over di Uomini e donne. Secondo a quello che si legge sul Magazine della trasmissione, sarà una festa con pochi intimi a casa di Fabio a Pescantina. Curiosità intorno all'abito da sposa: la stessa Isabella ha rivelato di essere ancora indecisa su due abiti.

Uno è un vestito color panna lungo fino al ginocchio, l'altro un abito del tutto diverso. Si tratta di un abitino floreale lungo in chiffon di seta. Quale sceglierà Isabella per il giorno del 'sì'? I fan più curiosi dovranno attendere ancora un paio di mesi per scoprirlo. Intanto i promessi sposi, sembrano intenzionati ad acquistare una casa all'estero, magari in un posto caldo, dove trascorrere sei mesi l'anno.

U&D, stoccata di Isabella a Gemma: 'Non è sincera con se stessa'

Viene ora da chiedersi cosa ne penserà Gemma Galgani dell'imminente matrimonio della sua rivale. La dama torinese da ben 12 anni è alla ricerca dell'amore in quel di Uomini e donne, ma non ha ancora trovato l'uomo giusto per lei. Isabella invece, nel giro di qualche mese, ha trovato la sua anima gemella ed è pronta pure a sposarsi. Stessa cosa che è successa a Nadia Marsala che nel giro di poche settimane, ha conosciuto ed è uscita dal programma con Massimiliano. Evidentemente c'è qualcosa che Gemma sbaglia a Uomini e donne. E a questo quesito ha provato a dare una risposta proprio Isabella. Secondo l'ex dama, Gemma non sarebbe sincera con se stessa.

Nel dettaglio, Isabella ha fatto riferimento al momento in cui Gemma aveva esternato la sua tristezza per non essere riuscita a diventare mamma. Anche Isabella non è diventata madre ma, come ha dichiarato, nella vita si deve andare avanti.