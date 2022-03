La storia d'amore tra Kerem Bursin e Hande Ercel sembrerebbe ufficialmente arrivata al capolinea. La presunta crisi sembrava evidente dai movimenti su Instagram dei due protagonisti di Love is in the air, ma è stata confermata dalla manager dell'attore che ha smentito anche il nuovo presunto flirt a lui attribuito con l'attrice Elif Gokalp.

Le parole della manager di Kerem Bursin confermano la rottura con Hande Ercel

Gunfer Gunaydin, la manager di Kerem Bursin, nella giornata del 14 marzo, ha dichiarato: "Al momento non c'è nessuno nella vita di Kerem.

Ci aspettiamo rispetto da parte della stampa". Queste parole sembrerebbero confermare la rottura di Kerem e la sua collega, conosciuta sul set di Love is in the air, Hande Ercel, oltreché smentire il nuovo flirt attribuito all'attore turco che interpreta Serkan Bolat. L'agente che cura l'immagine di Bursin, infatti, ha aggiunto: "Le notizie che stanno circolando su Kerem Bursin non sono vere". Il riferimento di queste parole è alla voce diffusasi in Turchia sul presunto nuovo flirt dell'attore con l'attrice Elif Gokalp. Dunque, l'attore sarebbe single al momento.

La presunta relazione di Hande Ercel con l'imprenditore turco Atasay Kamer

Se Kerem risulterebbe single, ad Hande è invece attribuito il flirt con il proprietario della ditta di gioielli Atasay Kamer.

I due si sarebbero conosciuti in occasione della collaborazione di Hande, in qualità di testimonial, con la Atasay Jewelry. Sono stati immortalati anche insieme ad un evento, durante il quale avrebbero chiacchierato molto intimamente. La relazione, però, non è stata confermata né smentita dai diretti interessati.

Hande ha smesso di seguire Kerem su Instagram

Il dubbio dei fan sulla crisi di coppia tra Kerem e Hande è dovuto a movimenti sospetti su Instagram. Hande, infatti, ha smesso di seguire Kerem sul social e ha eliminato tutte le foto con il fidanzato dal suo profilo. Dal canto suo, Kerem ha eliminato la foto alle Maldive con la quale aveva ufficializzato la loro relazione ad aprile 2021, ma ha mantenuto le foto precedenti con l'attrice, scattate sul set di Love is in the air.

Inoltre, ad oggi Kerem segue ancora la sua fidanzata. Non c'è stata una conferma o una smentita ufficiale da parte dei diretti interessato sulla rottura, ma le parole della manager di Kerem sembrerebbero confermarla. Ciò su cui si è in dubbio sono le motivazioni dell'allontanamento. Secondo alcuni rumor, sarebbero stati gli stessi manager dei due attori a consigliare loro di lasciarsi. Tuttavia, qualora il nuovo flirt di Hande fosse confermato, esso potrebbe aver giocato un ruolo determinante nella rottura del fidanzamento.