La relazione tra Luca Onestini e Cristina Porta è giunta al capolinea. Da giorni circolavano voci di crisi tra i due ma adesso a confermare che la relazione è terminata è stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne che sul suo profilo Instagram, in una Story, ha scritto un messaggio che lascia intendere che la chiusura non è stata proprio pacifica. Luca ha affermato di trovarsi in hotel perché la ormai ex fidanzata gli ha chiesto di non rientrare in casa. Dopo aver parlato, i due hanno deciso di dividere le loro strade.

Lo sfogo di Luca sui social

''Se la mia presenza infastidisce, preferisco eliminare il problema. Sono in hotel da ieri non per mia decisione'', ha esordito Luca su Instagram scrivendo un messaggio in spagnolo per informare chi lo segue che è di nuovo single. Dopo aver conosciuto Cristina Porta al reality spagnolo Secret Story, che tra l'altro lo ha visto vincitore, Onestini ha intrapreso una relazione con la giornalista. Da qualche tempo, però, l'ex tronista non pubblicava più scatti sui social che lo vedevano in compagnia della ragazza.

Qualche giorno fa, intercettato da Europa Press, Luca all'uscita di un teatro in compagnia del fratello Gianmarco, aveva confessato che era normale avere dei momenti difficili con il partner, ma evidentemente le cose negli ultimi giorni sono precipitate.

''Devo sopportare di non ricevere nemmeno una risposta sul mio cellulare'', ha proseguito Onestini, che ha poi precisato di aver avuto solo una risposta quando Cristina gli avrebbe chiesto di non rientrare in casa.

L'ex tronista UeD su Instagram: 'Non me lo merito'

''Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie'', ha poi scritto Luca il quale ha lasciato intendere che la decisione sia dipesa in larga parte da Cristina.

'Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non può continuare così. Ognuno vada per la sua strada separatamente', ha terminato Luca che dopo la fine della sua storia con Ivana Mrazova si ritrova di nuovo single.

Insomma, non c'è pace dal punto di vista sentimentale per l'ex tronista di Uomini e Donne che deve rare adesso i conti con una nuova rottura.

Da parte di Cristina Porta al momento nessuna dichiarazione, che probabilmente arriverà nei prossimi giorni. Chissà se la versione di Luca sarà confermata o smentita dalla giornalista. E dire che fino a poco tempo fa la coppia appariva molto affiatata ed in sintonia. Magari la distanza, visto che Onestini faceva la spola tra Italia e Spagna, avrà giocato il suo ruolo o magari ci saranno altre motivazioni: potranno essere solo i diretti interessati, qualora lo riterranno opportuno, a rivelare i motivi che hanno condotto a dirsi addio.