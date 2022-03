Futuro ancora incerto per Lea 2 - Un nuovo giorno, la fiction con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti che, in queste settimane di messa in onda, ha ottenuto ottimi risultati dal punto di vista auditel in prime time.

La prima stagione di Lea terminerà con la messa in onda della quarta e ultima puntata, dopodiché calerà il sipario su questa serie e i fan si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. Al momento non ci sono certezze e, intanto, Anna Valle si prepara a tornare a Mediaset per un'altra fiction.

Chiude Lea, futuro incerto per la seconda stagione della fiction con Anna Valle

Nel dettaglio, la prima stagione di Lea in queste settimane di messa in onda su Rai 1, ha registrato una media di circa cinque milioni di fedelissimi spettatori a settimana, toccando picchi del 22% di share.

Numeri molto positivi per questa fiction che ha saputo intercettare il gradimento del pubblico grazie alle vicende dell'infermiera Lea Castelli, interpretata dall'ex Miss Italia.

Ma, adesso che la prima stagione è giunta al gran finale, quale sarà il futuro di questa fiction? Ci sarà una seconda stagione di Lea - Un nuovo giorno oppure no?

La Rai tace sul futuro di Lea 2 - Un nuovo giorno

Al momento, da parte dei vertici di Rai Fiction tutto tace e vige un rigoroso silenzio su quello che potrebbe essere il futuro di questa serie televisiva con Anna Valle e Giorgio Pasotti.

Non ci sono conferme e, soprattutto, certezze su una ipotetica seconda stagione anche se i buoni risultati d'ascolto potrebbero portare i vertici della tv di Stato a credere ancora in questo prodotto e quindi a mettere in cantiere le nuove puntate di Lea 2 - Un nuovo giorno, magari da programmare nella stagione tv 2023/2024 di Rai 1.

In attesa di scoprire quello che sarà il futuro ufficiale di questa fiction, entrambi i due protagonisti si dedicheranno a nuovi impegni professionali.

Anna Valle torna a Mediaset in attesa della riconferma di Lea 2

Giorgio Pasotti, infatti, è confermato tra i protagonisti di Mina Settembre 2, la Serie TV con protagonista Serena Rossi e ambientata a Napoli, di cui proprio in queste settimane stanno girando gli episodi inediti della nuova stagione, prevista nella prossima stagione televisiva di Rai 1.

Per Anna Valle, invece, dopo il successo di Lea - Un nuovo giorno, è giunto il momento di sbarcare di nuovo a Mediaset.

L'attrice, infatti, in una recente intervista ha svelato che molto presto sarà di nuovo sul set di Luce dei tuoi occhi 2, la fiction che ha debuttato quest'anno su Canale 5 che ha conquistato il pubblico, ottenendo una media di oltre 3,4 milioni di spettatori, tali da spingere i vertici del Biscione a confermare una seconda stagione.