Diverse sorprese avverranno durante le puntate di Love is in the air in programma dal 7 all'11 marzo sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Kemal chiederà la mano di Aydan Bolat. Eda Yildiz (Hande Ercel), invece, scoprirà di essere incinta.

Anticipazioni Love is in the air dal 7 marzo: Kemal chiede la mano di Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11 marzo narrano che Serkan (Kerem Bursin) correggerà a casa i compiti degli studenti, mentre il giorno dopo Eda si presenterà alla sua lezione in università.

A questo punto, l'architetto avrà paura che sua moglie rimpianga quando lavorava all'Art Life.

Engin e Piril, invece, avranno difficoltà a gestire i progetti senza la presenza di Serkan. Aydan apprenderà da Ayfer i trucchi per risparmiare e confesserà a Kemal di non voler dipendere da lui.

Serkan si recherà all'Art Life per dare una mano agli ex colleghi, dove darà un contributo fondamentale grazie alla sua bravura. Per questo motivo si presumerà che Bolat possa accettare la proposta dei due amici e tornare a vestire i panni dell'architetto.

Infine Kemal con l'aiuto di Seyfi organizzerà un party per chiedere la mano ad Aydan.

Eda scopre di essere nuovamente incinta

Nelle puntate 7-11 marzo di Love is in the air, Eda accuserà degli strani sintomi, che la convinceranno a seguire alcuni esami diagnostici presso uno studio medico.

A tal proposito, la ragazza sospetterà di essere nuovamente incinta, presto il medico confermerà il suo presentimento. Ovviamente, la Yildiz felice correrà a raccontare la novità a Serkan. Proprio quest'ultimo dimostrerà di essere molto possessivo nei confronti della moglie incinta. Per questa ragione, Bolat inizierà a trascurare gli affari allo studio per vegliare da vicino sulle condizioni della gestante.

Aydan crede che Pina sia in attesa di un bambino

La signora Nuray commissionerà a Engin e sua moglie Piril un importante lavoro. A tal proposito, Aydan (Neslihan Yeldan), Ayfer (Evrim Doğan), Seyfi, Kerem, Kemal e Erdem faranno finta di essere impiegati dell'Art Life per fare bella figura con l'importante cliente. Purtroppo il progetto naufragherà per la goffa inattitudine dei dipendenti e per l'atteggiamento di Serkan.

Successivamente Erdem, Ayfer e Melo (Elçin Afacan) crederanno che Aydan sia in attesa di un bambino, mentre la signora Bolat crederà che sua nipote sia incinta. In questo teatrino degli equivoci si diffonderà l' erronea convenzione che Eda soffra di depressione.