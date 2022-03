Cresce l'attesa per l'Isola dei Famosi 2022, il "reality show della sopravvivenza" di Mediaset condotto da Ilary Blasi.

La messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione è fissata per il prossimo lunedì 21 marzo, serata in cui si accenderanno i riflettori sulla trasmissione. Ma chi ci sarà nel cast di questa Isola? I retroscena sui nuovi concorrenti non mancano e in lizza spiccano i nomi di Dayane Mello e Luca Onestini.

Retroscena cast de L'Isola dei famosi 2022: ecco i nuovi nomi

Nel dettaglio, Ilary Blasi e gli autori di questa nuova Isola dei famosi 2022 stanno mettendo a punto quelle che saranno le novità della nuova edizione in partenza il 21 marzo e stanno delineando anche il cast di concorrenti che si metteranno in gioco.

Una delle prime novità svelate è quella legata alla partecipazione delle coppie: madre-figlio, fidanzati, fratelli.

I retroscena sul cast dei nuovi naufraghi non mancano e, stando a quelli riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, in lizza per questa edizione ci sarebbero diversi volti noti agli appassionati di reality show e, in particolar modo a quelli che hanno seguito le varie edizioni del Grande Fratello Vip.

Sulle spiagge dell'Isola che si svolgerà in Honduras, infatti, potrebbe sbarcare Dayane Mello, tra le protagoniste indiscusse e più amate della passata edizione del GF Vip.

Dayene Mello e Luca Onestini in lizza per l'Isola 2022

Per la modella brasiliana si tratterebbe di un ritorno all'Isola dato che, già in passato, ha avuto modo di prendere parte a questa trasmissione anche se non aveva lasciato il segno e fu eliminata poche settimane dopo.

Questa volta, invece, Dayane potrebbe riscattarsi e soprattutto tentare di arrivare fino alla finalissima di questa Isola, complice il grande supporto dei suoi fan.

Tra i nomi che circolano in queste settimane, spicca anche quello dell'ex tronista di Uomini e donne, Luca Onestini, il quale potrebbe partecipare in coppia con suo fratello Gianmarco, che proprio lo scorso anno ha preso parte all'edizione spagnola di questo reality show.

Nel cast dell'Isola potrebbe esserci anche il fratello e il papà di Belen

Occhi puntati anche su Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e in passato concorrente del GF Vip, il quale potrebbe partecipare in coppia con suo padre Gustavo.

Tra le possibili "candidate" nuove naufraghe di questa Isola dei famosi 2022 prevista su Canale 5 dal prossimo 21 marzo, spiccano anche i nomi di Alessia Fabiani, Ilona Staller (in arte Cicciolina) con suo figlio e Lory Del Santo.

Nel cast di questa nuova edizione, inoltre, potrebbero esserci anche Gianluca Grignani e Antonio Zequila.