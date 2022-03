Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 7 a venerdì 11 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, l'architetto Serkan Bolat continuerà a svolgere la professione di docente, ma sarà sempre più convinto che sua moglie Eda non lo apprezzi. Nel frattempo, la giovane protagonista avrà alcuni sintomi che la porteranno a sottoporsi a una visita medica, in quanto vorrà capire cosa le starà succedendo.

Alla fine la donna scoprirà di essere in dolce attesa e lo andrà subito a dire a Serkan che sarà felicissimo di diventare padre per la seconda volta.

Serkan sarà preoccupato che Eda non apprezzi il suo lavoro da professore

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Eda prometterà a suo marito di andare ad una sua lezione, però poi non si presenterà nel giorno stabilito e Serkan sarà molto deluso dalla donna. Infatti, l'architetto arriverà a pensare che Eda non apprezzi la sua nuova vita da professore.

Nel mentre, Kemal grazie all'aiuto di Seyfi organizzerà una sorpresa per Aydan. In particolare, l'uomo vorrà sorprendere la sua amata con una proposta di matrimonio.

Intanto, Eda avvertirà alcuni sintomi strani e per questo si preoccuperà molto.

Infatti, la donna deciderà di andare a fare una visita medica e capire cose le sta succedendo. Subito dopo, la donna sarà molto sorpresa dal referto del medico che le dirà di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

Serkan scoprirà che diventerà papà per la seconda volta

Dunque, Eda sarà molto fiera di scoprire di essere incinta del suo secondo figlio.

Proprio per questo motivo, la donna correrà subito dal suo amato Serkan e gli dirà che diventerà padre per la seconda volta. L'architetto sarà felicissimo per la notizia e si mostrerà subito molto protettivo nei confronti di Eda.

Poco dopo, l'Art Life si ritroverà in un periodo di grande difficoltà, in quanti Engin e Piril non riusciranno a gestire tutti i progetti senza l'aiuto del loro socio.

Intanto, la notizia di questa seconda gravidanza di Eda condurrà i telespettatori verso il finale di stagione. Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Love is in the air, per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti e come si concluderà la soap opera che ha appassionato e continua ad appassionare milioni di spettatori.

Allo stesso tempo, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con la soap opera turca potrà farlo tranquillamente e in qualsiasi momento mediate la piattaforma gratuita di Mediaset play. L'appuntamento con Love is in the air è dal lunedì al venerdì alle 16:55 su Canale 5.