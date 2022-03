Proseguono le trame delle puntate Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni del 2 marzo dell'episodio in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay, on demand e in replica, fanno luce su quanto accadrà tra Anna e Salvatore. Una coppia felice e molto legata, anche se ci sono ancora dei segreti che potrebbero minare la loro serenità. Anna, a tal proposito, non sarà trasparente con Salvo per la seconda volta. Nel frattempo, Maria sarà inconsolabile dopo aver saputo che Rocco ha un'altra donna e l'ha tradita. Oltre ad avere il cuore spezzato, proverà una grande rabbia nei confronti di Agnese e delle sue amiche Veneri, a conoscenza della verità, così come Agnese.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni episodio di mercoledì 2 marzo

Dante ha incastrato Umberto. Vuole le quote del Paradiso e Guarnieri non ha potuto fare altro che cedere al ricatto, visto che nelle mani di Romagnoli c'è la lettera nella quale ha scritto la verità sulla morte di Ravasi. Flora si sente in colpa, è lei che ha fatto sapere a Dante di avere quell'importante documento. Il commendatore ha cercato di rassicurarla, facendola sentire importante per lui. Peccato che il suo cuore appartenga ad Adelaide e che la povera Flora sia stata costretta a farsi da parte, anche se non si esclude che nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore ci sia un colpo di scena che riguarda proprio la giovane Ravasi.

Intanto, la disperazione di Maria fa preoccupare Agnese, Irene, Dora e Stefania. Tutte si sentono in una posizione scomoda, forse era meglio dirle subito la verità. Poco importa a Maria, con il cuore a pezzi per il tradimento di Rocco. Presto, la giovane Puglisi prenderà una decisione difficile ma inevitabile.

Anna non è trasparente con Salvatore, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Nel frattempo, il momento della partenza di Tina e Sandro si avvicina. Il loro amore è stato più forte di tutto e di tutti. Vittorio è felice della loro riconciliazione e prepara una festa a sorpresa.

Conti non sa che alle sue spalle si sta consumando un dramma.

Umberto non gli ha ancora detto di essere stato incastrato da Dante e non sa come agire.

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore di domani, mercoledì 2 marzo, vedranno Anna non essere trasparente con Salvo, preoccupata dalla sua reazione qualora venisse a sapere la verità.

Già, perché Anna non ha ancora detto a Salvo che Irene è figlia di Massimo, ma non solo. Questo è uno dei tre segreti che presto verranno alla luce ne Il Paradiso delle Signore. Attenzione, perché la bella ex Venere nasconderà a Salvatore anche un altro retroscena, ovvero che la piccola Irene non ha intenzione di trasferirsi a Milano, il che mette in bilico il loro progetto di sposarsi e andare a vivere nella casa del padre di Gabriella.