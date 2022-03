Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 21 al 25 marzo confermano che Chiara Petrone finirà in balia di Lara e Roberto. La ragazza, in crisi con il fidanzato e stressata dalle responsabilità lavorative, non si renderà conto di quello che sta accadendo intorno a lei, e i due soci ne approfitteranno per portare avanti il loro diabolico piano.

Nel frattempo, Nunzio si allontanerà sempre più dalla giovane Petrone, trovando conforto nell'amicizia con Rossella. Il figlio di Franco dovrà confrontarsi con il suo amico Samuel per ottenere l'ambito posto di chef del Vulcano.

Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 marzo: Nunzio si avvicina a Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio (Vladimir Randazzo) dovrà fare i conti con diverse problematiche. La proposta di lavoro di Silvia (Luisa Amatucci) finirà per mettergli contro sia Chiara che Samuel. Il giovane, deluso dalla reazione dei due, troverà un po' di sollievo e leggerezza nell'amicizia di Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Chiara (Alessandra Masi) si mostrerà sempre più fragile ed insicura. La ragazza, stressata dalle responsabilità professionali, ricomincerà a fare uso di cocaina. Stavolta però Lara e Roberto saranno a conoscenza del suo segreto.

Un posto al sole, trame 21-25 marzo: Ferri e Lara manipolano Chiara

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Cinti) lavoreranno fianco a fianco per destabilizzare Chiara e mettere così le mani sulle aziende Petrone. I due sfrutteranno tutte le informazioni in loro possesso e, facendo leva sulle debolezze della ragazza, le tenderanno una trappola.

Le anticipazioni non svelano cosa faranno di preciso i due soci, ma la sensazione è che non si faranno scrupoli nell'utilizzare quello che hanno scoperto per rovinarla definitivamente.

Ferri si mostrerà molto interessato alla prolungata assenza di Marina Giordano (Nina Soldano) dal posto di lavoro. Le sue domande però finiranno presto per passare dal professionale al privato, rivelando l'interesse dell'uomo per la sua storica ex.

Un posto al sole, puntate dal 21 al 25 marzo: Nunzio contro Samuel

Gli spoiler di Upas dal 21 al 25 marzo rivelano che Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sarà chiamato a scegliere il suo successore come chef del Vulcano tra Nunzio e Samuel (Samuele Cavallo). Dalle anticipazioni non si apprende quale sarà la sua decisione, ma emerge che la tensione tra i due ragazzi salirà alle stelle.

In seguito, una serata romantica che i due amici vorrebbero trascorrere con le rispettive compagne finirà per farli riavvicinare.