La soap opera di origini turche Love is in the air continua la propria messa in onda televisiva in Italia con numerosi colpi di scena e momenti emozionanti.

Le anticipazioni riguardanti l’episodio in programmazione su Canale 5 il 21 marzo 2022, a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:25 circa, raccontano che il protagonista assoluto Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo aver appreso l’identità del proprietario dell’edificio in cui risiede l’Art Life di comune accordo con i suoi soci di lavoro vorrà far trasferire l’agenzia in un’altra sistemazione al più presto possibile.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 21 marzo: Kemal vuole fare una proposta di nozze ufficiale a Aydan

Nella puntata della serie televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset il 21 marzo, per iniziare Kemal (Sinan Albayrak) su invito della madre Yadigar (Parla Şenol) si presenterà nell’appartamento di Eda (Hande Erçel) e di Serkan per fare un gesto importante: in particolare l’uomo accetterà di fare una proposta di matrimonio ufficiale alla sua promessa sposa Aydan (Neslihan Yeldan).

Intanto il giardiniere Kerem (Sina Özer) appena saprà di essere stato ammesso in un’università privata con una borsa di studio che gli permetterà di pagare il 75% delle spese (e anche di incontrare più spesso Pina, potendo anche provare a conquistarla), arriverà a ipotizzare di posticipare l’inizio del nuovo percorso all’anno successivo: in particolare il ragazzo - pur essendo desideroso di diventare un architetto - si vedrà costretto a rinunciare al suo sogno, poiché avrà un serio problema economico.

Serkan e i suoi soci vogliono cambiare la sede dell’Art Life, Melek mette alla prova Burak su consiglio di Ayfer

Kerem non sarà l’unico a essere in difficoltà, visto che Serkan e i suoi soci entreranno in evidente crisi quando apprenderanno a chi appartiene veramente l’edificio in cui si trova l’azienda Art Life: il ricco imprenditore si darà subito da fare pensando di cambiare sede, ma purtroppo le finanze non consentiranno al marito di Eda di raggiungere il suo obiettivo.

Successivamente Ayfer (Evrim Doğan) invece consiglierà a Melek (Elçin Afacan) di mettere alla prova il suo fidanzato Burak (Sinan Helvacı), per capire se davvero è l’uomo che deve stare al suo fianco o se si è sbagliata. Per concludere dagli spoiler si evince che quest’ultimo non si tirerà affatto indietro e accetterà la sfida lanciata dalla sua amata.