Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretata fra gli altri da Kerem Bursin (Serkan Bolat), Hande Ercel (Eda Serkan), Neslihan Yeldan (Aydan Bolat), Evrim Dogan (Ayfer Yildiz), Maja Basol (Kiraz Yildiz Bolat) e Sinan Albayrak (Kemal Ozcan). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 marzo 2022 su Canale 5, a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla paura di Serkan di non piacere più ad Eda, sui tentativi fatti da Engin e Piril per risollevare le sorti dell'Art Life, sulla gravidanza di Eda e sull'equivoco legato alle borse della Yildiz e di Pina.

Ayfer aiuta Aydan ad affrontare la sua nuova vita

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Eda non si presenterà ad una lezione del marito e si addormenterà mentre lui sta correggendo i compiti. Convinto che la moglie sia già annoiata del suo nuovo stile di vita, Serkan inizierà a temere che Eda possa rimpiangere la vita che conducevano quando lui era un grande architetto all'Art Life. Nel frattempo, Engin e Piril avranno molte difficolta a gestire in ufficio tutti i progetti dell'azienda senza la presenza del loro socio. Serkan lo verrà a sapere e tornerà all'Art Life per dar loro una mano. Aydan tenterà di imparare da Ayfer come vivere in ristrettezze economiche, confessando a Kemal di non voler dipendere da lui perché spaventata all'idea che un giorno possa lasciarla.

Il nuovo progetto dell'Art Life fallisce

Engin e Piril faranno un'importante proposta a Serkan, mentre Aydan andrà a cercare Seify su suggerimento di Kemal. Al suo ritorno si renderà conto che il compagno ha organizzato tutto per chiederle di sposarlo. Eda inizierà ad avere strani sintomi e prenoterà una visita dal medico. Dopo aver saputo l'esito degli esami, la giovane comunicherà a Serkan di essere incinta del loro secondo figlio.

A quel punto, l'uomo svilupperà nei suoi confronti un atteggiamento molto protettivo e opprimente. Ingaggiati dalla signora Nuray, Engin e Piril assumeranno Aydan, Ayfer, Seify, Kerem, Kemal, Melek ed Erdem per fingere di essere i nuovi impiegati dell'azienda sorta dal fallimento dell'Art Life. Nonostante i loro sforzi, però, il progetto naufragherà miseramente a causa dell'inesperienza dei soggetti coinvolti.

Pina ed Eda saranno casualmente coinvolte in un equivoco legato alle loro due borse. A causa di questo, Erdem, Ayfer e Melek si convinceranno che Aydan sia incinta, mentre quest'ultima crederà che in dolce attesa sia Pina. Grazie all'equivoco, tutti quanti crederanno che Eda soffra di depressione.