Arrivano nuove anticipazioni di Love is in the air: la soap turca con protagonisti Eda e Serkan, interpretati rispettivamente da Hande Erçel a Kerem Bürsin, ha in serbo molti colpi di scena per i suoi tanti telespettatori. Le puntate che andranno in onda dal 7 all'11 marzo, infatti, faranno venire alla luce la nuova gravidanza della dolce paesaggista. La notizia scatenerà nell'architetto un senso di protezione molto forte.

Intanto ci saranno belle notizie anche per Aydan: la donna riceverà una sorpresa da parte di Kemal.

Serkan inizia a lavorare all'Università

Gli episodi di Love is in the air che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 marzo prendono il via dalla prima lezione che Serkan terrà all'Università presso la facoltà di architettura. Dopo aver scoperto i problemi economici della ArtLife, infatti, Bolat deciderà di impegnarsi nell'insegnamento. L'uomo, però, resterà molto deluso dall'assenza di sua moglie che, dopo aver promesso di presentarsi al suo primo giorno del nuovo lavoro, poi non si presenterà. Serkan inizierà a pensare che la moglie trovi poco interessante la sua nuova attività.

Intanto, Kemal chiederà l'aiuto di Seyfi per poter organizzare un'indimenticabile sorpresa ad Aydan. Il vero padre di Serkan intenderà chiedere alla compagna di diventare ufficialmente sua moglie.

Eda comincerà a stare poco bene, ma riconoscendo alcuni sintomi deciderà di prenotare una visita medica. La paesaggista scoprirà di essere di nuovo in dolce attesa. A differenza della prima gravidanza, adesso che è sposata con Serkan, la donna deciderà di comunicare subito al marito la bella notizia. Non appena Serkan verrà messo al corrente del fatto che diventerà di nuovo padre, Eda noterà che il marito diventerà eccessivamente protettivo nei suoi riguardi.

Engin e Piril in difficoltà

Nel frattempo, a gestire l'ArtLife sono rimasti Piril e Engin. I due coniugi però avranno non pochi problemi. Infatti, entrambi riconosceranno che far fronte a tutti gli impegni dell'azienda senza il supporto del loro socio sarà difficoltoso. Cosa faranno Piril e Engin per non mandare sul lastrico lo studio?

E come gestirà Eda le preoccupazioni eccesive del marito?

Per scoprirlo, non resta che attendere le nuove anticipazioni di Love is in the air, che si avvia verso la conclusione definitiva, con l'epilogo della seconda stagione della serie turca. Il lieto fine per i due è vicino, ma ancora numerosi eventi terranno compagnia al pubblico di Canale 5 con il consueto appuntamento pomeridiano.