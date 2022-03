La puntata odierna di Uomini e Donne che è andata in onda dalle 14:45 su Canale 5 ha riservato non poche sorprese, grazie allo sconvolgente video di Gemma Galgani che si è mostrata in lingerie nel letto. Inutile dire che le immagini piccanti hanno suscitato il dibattito in studio ed anche le aspre critiche di Tina Cipollari, che l'ha attaccata duramente.

Gemma Galgani gira un video scandaloso

La puntata di martedì 1 marzo di Uomini e Donne è iniziata con la messa in onda di una clip della dama torinese, protagonista da decenni ormai del parterre femminile del dating show condotto da Maria De Filippi.

Gemma ha chiesto di passare una giornata insieme alla sua dolce metà. Iniziativa che ha suscitato le ire di Tina Cipollari. L'opinionista, infatti, dopo aver visto le immagini ha esordito dicendo che Gemma appare come una disperata nel modo in cui cerca l'amore.

Tina Cipollari su tutte le furie

Ma non è tutto perché sempre secondo la romana, la Galgani sì ridicolizza, adottando questi atteggiamenti. La clip mandata in onda da Maria De Filippi ha poi mostrato la Galgani a cena da sola su una terrazza panoramica avvolta sempre in preziose lingerie da notte.

Se Gemma riceve sempre le critiche di Tina, di contro a difenderla c'è sempre la sua amica del cuore Ida Platano. La bresciana ha affermato di apprezzare molto l'iniziativa dell'amica di trovare un amore, nonostante tante delusioni collezionate nel corso degli anni.

Ma la domanda che si pongono in tanti è perché Gemma ha fatto questo video?

Gemma Galgani vuole farsi conoscere

La Galgani ha spiegato di avere voluto fare questa clip per farsi conoscere. Mostrare insomma la sua essenza, affinché le persone la vedano per quello che è e non per quello che vogliono far passare.

Sul delicato tema degli approcci intimi, la dama ha sentenziato: "L'amore non ha un'età anagrafica".

La Galgani poi ha chiesto a Nicolò, il cavaliere molto più giovane di lei,di ballare insieme e lui ha accettato ancora una volta.

UeD, Gemma ha un'alleata speciale

In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine la sorella di Gemma, Silvana, ha deciso di scendere in campo per difendere la dama, dicendo che è una persona buona e generosa.

La donna ha spiegato che Gemma è una persona che si è sempre buttata a capofitto nelle cose. "Per lei ogni storia d'amore è la storia d'amore" ha detto Silvana parlando della sorella.

La dama è stata ritratta anche come una persona possessiva verso le persone che ama. Silvana ha puntato il dito contro Tina Cipollari che come sappiamo non si comporta certo in modo affettuoso con la dama torinese.

Silvana ha dichiarato di essere molto addolorata perché, anche se dice delle cose giuste, Tina ha dei toni che sono sempre duri, intollerabili a volte. Gemma sbaglia, ma la sorella della dama è anche molto preoccupata è dispiaciuta nel vederla sempre triste tesa e spossata per i continui attacchi.