La soap opera Love is in the air che dopo il successo ottenuto in patria in cui ha chiuso i battenti in maniera definitiva con la sua seconda e ultima stagione, sta continuando a fare compagnia ai fan italiani. Nel corso della puntata che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 16 marzo, Burak Balci (Sinan Helvacı) non la prenderà affatto bene, quando verrà a conoscenza che Melek Yücel (Elcin Afacan) ha preferito nascondere a chiunque di aver intrapreso una sorta di storia d’amore con lui.

Trama Love is in the air, puntata del 16 marzo: Piril ed Engin credono che Eda e Serkan siano arrabbiati con loro

Dalle anticipazioni del 220esimo episodio in programmazione su Canale 5 mercoledì 16 marzo al solito nella fascia pomeridiana che va dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Piril (Başak Gümülcinelioğlu) ed Engin (Anıl İlter) saranno convinti che Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) ce l’abbiano con loro, per la pessima figura fatta con la signora Nuray: in realtà i genitori di Can (Ahmet Efe Metekoğlu) si sbaglieranno di grosso. Inoltre Engin e la moglie, dopo aver sospettato che i loro amici stiano nascondendo qualcosa, non perderanno tempo per recarsi a casa degli stessi non ottenendo niente.

A questo punto Serkan, Engin e Piril rimarranno stupiti nell’istante in cui apprenderanno che Eda ha fissato un appuntamento con la signora Nuray: la fanciulla avrà la possibilità di sistemare la situazione lavorativa del nuovo studio di architettura. Finalmente si assisterà al tanto atteso incontro tra Eda e la signora Nuray: in tale circostanza la moglie di Bolat non farà fatica a ottenere l’affidamento del progetto, dopo aver appreso ciò che è successo in ufficio.

Melek delude Burak, Aydan chiede aiuto ad Ayfer per cucinare delle antiche ricette

Intanto Burak rimarrà molto deluso da Melek, visto che dopo aver scoperto che ha preferito tenere segreta la loro relazione sentimentale, non perderà tempo per esigere delle delucidazioni, non ricevendo alcuna risposta: nello specifico la migliore amica di Eda si giustificherà con il suo fidanzato, dicendogli di voler essere sicura dei sentimenti che prova nei suoi confronti.

Burak sempre più amareggiato, ma soprattutto offeso, se ne andrà via allontanandosi quindi dalla sua amata senza pensarci due volte.

Nel frattempo Aydan (Neslihan Yeldan) farà i conti con un nuovo problema, poiché apprenderà che sua suocera è legata alle tradizioni tramite il suo assistente Seyfi (Alican Aytekin): la signora Bolat chiederà aiuto all’amica Ayfer (Evrim Doğan) per cucinare delle antiche ricette. Infine anche Eda si troverà in una scomoda situazione, per il fatto di dover continuare a nascondere la sua gravidanza ad Ayfer e Melek.