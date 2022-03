Jessica Selassié e Lulù Selassié hanno avuto una discussione al GFVip. Alla base del litigio, c'è una visione diversa su Barù. La più grande delle Principesse, crede che il food blogger abbia pronunciato determinate cose in un momento di rabbia. La 23enne invece, sostiene che Barù abbia messo in atto una strategia per andare avanti nel programma.

La versione della 'fatina'

Lulù ha ascoltato un discorso tra Jessica e Delia Duran. Nel momento in cui la sorella maggiore ha deciso di "giustificare" il comportamento di Barù, la "fatina" ha preso le distanze.

Nel dettaglio, la 23enne sostiene che il food blogger toscano abbia messo in atto una strategia per arrivare alla fine del GFVip.

Come spiegato dalla Principessa, Barù grazie alla vicinanza con Jessica ha ricevuto due aerei. Secondo Lulù, se non fosse stato per Jessica nessuno avrebbe inviato dediche al nobile. La 23enne ha sostenuto che Barù abbia superato due televoti "difficili" - contro Sophie Codegoni e Manila Nazzaro - in modo ambiguo. A detta della Principessa, a salvare il gieffino potrebbero essere stati proprio i fan di Jessica.

Nel momento in cui la più grande delle sorelle Selassié ha ammesso di non essere d'accordo, Lulù ha sbottato: "Ti prego di non includermi più in questi discorsi".

La replica di Jessica

Dopo avere ascoltato la sorella, Jessica ha fatto notare che Barù è riuscito a superare televoti difficili anche prima di avvicinarsi a lei. Inoltre, la 26enne non crede che il food blogger abbia bisogno di strategie per vincere il programma. Secondo Delia Duran, la Principessa dovrebbe osservare il comportamento del coinquilino per capire se sta giocando o meno.

In disaccordo con Jessica, Lulù ha chiesto alla congiunta di ascoltare i consigli delle persone che la amano. A detta della "fatina", Barù si è solamente avvicinato alle persone considerate più forti all'interno del Reality Show.

A quel punto Jessica Selassié ha replicato stizzita alla sorella: "Non vedo l'ora che sta con Manuel così non la vedo e non la sento".

La situazione tra Jessica e Barù

Barù non ha gradito di essere stato dipinto come uno "stratega" da Jessica. Di conseguenza, è stato protagonista di un confessionale di fuoco. Il gieffino ha sostenuto che la Principessa emani un cattivo odore a causa della scarsa igiene personale. Inoltre, ha insinuato che le sorelle Selassié siano fuori luogo a dire sempre che sono delle principesse. Infine, il nobile ha spiegato che non vuole una relazione con Jessica né dentro né fuori dal GFVip.

Affermazioni che hanno fatto scoppiare in lacrime Jessica, durante la semifinale del GFVip. La Principessa ha ammesso di essersi sentita illusa dal coinquilino in quanto le avrebbe sempre fatto credere altre cose.